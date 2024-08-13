Агроном Мармулев рассказал новосибирцам, как хранить чеснок зимой

В августе огородники Новосибирской области убирают на хранение лук и чеснок. Одно из главных правил для хорошей сохранности урожая — своевременная уборка грядок. Об этом изданию АиФ-Новосибирск рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев.

Специалист напомнил, что чеснок не должен долго быть на грядке и его необходимо убирать, как только начинают лопаться сигнальные стрелки. Расщепление головки говорит о передержке овощной культуры в земле.

— Головки чеснока, которые имеют такие повреждения лучше использовать в первую очередь, — рассказал собеседник.

По его словам, чеснок категорически запрещено сушить на солнце. От этого он становится несъедобным. Перед просушкой чеснок необходимо очистить от земли или помыть и обрезать стебель. Сушить чеснок лучше в тени, в хорошо проветриваемом месте минимум две недели.

Алексей Мармулев рассказал, что существует несколько способов хранения чеснока зимой. Чаще всего дачники делают косы или выдерживает чеснок в темных условиях.

— Храним озимый чеснок в холодном месте. Это должен быть не сырой подвал, необходима определенная температура – около 5 градусов. Замораживать его нельзя, — обратил внимание собеседник.

Кроме того, можно хранить высушенный и очищенный чеснок в банках с солью. Для того, чтобы он не заплесневел, банку необходимо держать открытой.

Также хранить чеснок можно в холодильнике.

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