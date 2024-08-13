Эксперт в Новосибирске посоветовала, как помочь детям психологически подготовиться к школе

Психолог Ольга Волынец рассказала изданию Atas.info о том, как подготовить ребенка к школе. Особенно это актуально для родителей первоклассников.

По мнению психолога, многие дети уже наслушались страшилок о школе от старших детей и это большая нагрузка на психику ребенка.

Дети могут дать разную реакцию на стресс:

Некоторые могут замкнуться и уйти в себя,

Некоторые начнут проявлять агрессию,

Некоторые не смогут воспринимать материал на уроках.

— Сейчас родителям важно поделиться своим позитивным школьным опытом с детьми, — рекомендует Ольга Волынец.

Эксперт также посоветовала родителям каждый вечер интересоваться у ребенка как он провел день, чтобы увидеть позитивные моменты, дать ребенку почувствовать себя успешным. Психолог рекомендует помогать детям снизить стресс от внешнего формального оценивая и сместить внимание на самооценивание.

Особое внимание, по мнению Ольги Волынец, стоит уделить уделите режиму дня. За пару недель до школы можно встраиваться в школьный график.

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