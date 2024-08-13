«Ей пора позаботиться о чести русской женщины»: мать бойца СВО заставит ответить любовницу мигранта-мясника за клевету в Новосибирске

Жительница Новосибирска заявила, что привлечет к уголовной ответственности сожительницу мигранта, которая обвинила ее в домогательствах к своему любовнику.

Инцидент произошел 12 августа в Калининском районном суде, где обвиняемому в в дискредитации Вооруженных Сил РФ и хулиганстве гражданину Таджикистана продляли содержание под стражей. Янина Федулова на видеокамеру заявила, что Оксана, написавшая на Далержона Ачилова заявление в полицию, сделала это из-за обиды. Якобы мужчина отверг ее, а та решила отомстить.

— Я стояла в колбасном отделе, они в мясном. Она на моих глазах специально подходила к нему, терлась возле него, старалась к нему на колени присесть, он ее отталкивал. С ней все рубщики отказываются работать — она ко всем пристает: неважно женат-не женат — пристает ко всем, — объяснила женщина причину, по которой сейчас ее любовник находится на скамье подсудимых.

Услышавшая пламенную речь Федуловой, Оксана тут же пообещала привлечь женщину к ответственности за клевету.

— Она порочит мою честь и достоинство. По делу куча свидетелей. Неужто все имели сексуальное влечение к нему? Любовнице, являющейся русской женщиной, знающей, что у него есть семья и дети, пора позаботиться о собственной репутации и о чести русской женщины, — прокомментировала сибирячка слова сожительницы Ачилова.

Оксана отметила, что Федулова в своих суждениях субъективна по понятным причинам и не в состоянии давать правдивые показания в суде. Собеседница считает, что провокационными высказываниями и оскорблениями та хочет отвести общественное внимание от основной проблемы данного дела.

Сама Оксана в браке с мужем уже 32 года, у них двое детей, один из которых является участником СВО.

— Обвиняемый Ачилов младше меня в два раза. Мой старший ребенок его возраста, для меня аморален тот бред который поясняет его сожительница. Я никогда не работала с ней по соседству. Скажу больше: мы работали с ней на разных рынках, и на рынке, в котором работала я, напротив моего рабочего места нет никакого колбасного отдела и не было никогда. Созревает вопрос: как далеко Федулова смотрела, если ее рабочее место находилось на левом берегу нашего города и совершенно на другом рынке? — возмущается сибирячка.

По ее словам, такими «грязными методами» сожительница мигранта действует с подачи его адвоката, который всяческими путями хочет помочь своему подзащитному избежать справедливого наказания.

Напомним, читательница Infopro54 Оксана П. обратилась в редакцию за помощью после инцидента на продуктовом рынке. Продавец долго терпела, как ее коллега мясник агрессивно высказывался против русских, желал смерти участникам СВО, в том числе ее сыну. Женщина написала на Ачилова заявление в полицию и миграционную службу. Больше всего ее возмутил тот факт, что после всей грязи, высказанной в адрес русских людей, и проклятий в адрес бойцов СВО, мясник начал оформлять российское гражданство.

― Я считаю, что такой человек не достоин стать гражданином России, он итак живет и работает у нас с нарушениями. Его жена и дети находятся здесь нелегально. Его мать получает российскую пенсию. Она специально приезжала для этого в Новосибирск, а после оформления вернулась на свою родину. Но если мигрант так открыто высказывает ненависть к русским, постоянно слушает какие-то аудио проповеди радикальные, то для чего ему вообще находиться среди нас? ― рассказала Infopro54 Оксана.

После общественного резонанса ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Все материалы проверки были оперативно переданы в комитет. Следователи за несколько дней опросили десятки свидетелей с рынка, а также задержали самого Далерджона, после чего суд его арестовал.

Семью и двоих детей Ачилова после произошедшего депортировали на родину. Место его законной супруги заняла жительница Новосибирска Янина Федулова.

Читать по теме

«Кричит, чтобы русские все передохли»: мигрант-мясник держит в страхе продавцов рынка в Новосибирске. Подробнее…

Рассказываем всю правду о мяснике-мигранте, который держит в страхе рынок Новосибирска. Подробнее…

«Официально он устроен у своих»: мигранта-мясника уволили с рынка после конфликта в Новосибирске. Подробнее…