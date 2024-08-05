Эффективный способ борьбы со слизнями порекомендовал биолог из Новосибирска

Новосибирские дачники посетовали на нашествие слизней на их участках. Паразиты атаковали огурцы и кабачки.

Как отмечает новосибирский биолог Алексей Яновский, основной причиной появления слизней становятся компостные кучи, которые создают сами люди. Под ворохами отходов эти паразиты растут и плодятся, а их кладки хорошо зимуют. Но не в этот раз.

Теперь массовый захват овощей произошел из-за ливней и сильной жары в регионе.

Эксперт рекомендует избавляться от слизней не только химическими препаратами, но и более безопасным способом.

— Одним из самых эффективных и простых отрав является народный метод отпугивания паразитов. В средство входит зола, табачная пыль, острый красный перец, черный перец, кофе. Применять его просто – нужно смочить растения водой и присыпать сверху, — поделился с VN.ru Яновский.

Собеседник отметил, что лучше использовать ту золу, которая получена при сжигании досок с ржавыми гвоздями. После просеивания золы от гвоздей окалины железа остаются в порошке и дополнительно досаждают слизням, отпугивая их от грядок и теплиц.

— Днем слизни обычно уползают под укрытия — под доски, куски линолеума и тому подобное. Там их легко собрать или ошпарить кипятком, — добавил эксперт.

Ранее новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала о способах борьбы с паутинным клещом, который поселился в теплицах дачников и уничтожает огурцы.