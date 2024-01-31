Героем постановки Богомолова станет водитель мусоровоза из Новосибирска

Водитель мусоровоза будет героем театрального проекта Константина Богомолова.

Влад Черкасов водитель мусоровоза в третьем поколении. Он работает в этой профессии уже 19 лет.

— Этот проект — попытка поиска героя нашего времени через форму документального театра, — подчеркнул Богомолов, художественный руководитель проекта на форуме «Россия» в Москве.

Отметим, что всего в проекте будет рассказано 12 историй, в том числе о новосибирце. В результате авторы издадут книгу и покажут документальный фильм, в котором опишут истории всех героев.

Ранее редакция сообщала о том, что экипаж мусоровоза спас кролика в Новосибирске.