Героем постановки Богомолова станет водитель мусоровоза из Новосибирска

Водитель мусоровоза будет героем театрального проекта Константина Богомолова.
Влад Черкасов водитель мусоровоза в третьем поколении. Он работает в этой профессии уже 19 лет.
— Этот проект — попытка поиска героя нашего времени через форму документального театра, — подчеркнул Богомолов, художественный руководитель проекта на форуме «Россия» в Москве.
Отметим, что всего в проекте будет рассказано 12 историй, в том числе о новосибирце. В результате авторы издадут книгу и покажут документальный фильм, в котором опишут истории всех героев.
Ранее редакция сообщала о том, что экипаж мусоровоза спас кролика в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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