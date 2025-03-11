Агроном Шубина советует самим делать грунт для рассады перцев и баклажанов

Новосибирский агроном Людмила Шубина рекомендует готовить грунт для рассады перцев и баклажанов самостоятельно, так как покупные смеси не всегда соответствуют требованиям растений, сообщила она редакции Om1 Новосибирск.

Эксперт добавила, что для улучшения водно-физических свойств дерновой земли, в нее лучше подмешать торф в пропорции 3:1. Кроме того, можно добавить по чайной ложке мочевины, суперфосфата двойного и сернокислого калия. Бороздочки для посева семян Людмила Шубина советует пролить раствором марганцовки красного цвета и подождать, пока стечёт вода.

Ранее редакция сообщала о том, что у кандидата агрономических наук из Новосибирска Людмилы Шубиной есть индивидуальный подход и сроки высадки растений, которые высаживают в домашних условиях. И они совсем не зависят от лунного календаря, которым руководствуются многие садоводы.