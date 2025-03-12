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Новосибирские девелоперы отказываются от строительства небольших студий

  • 12/03/2025, 09:00
Новосибирские девелоперы отказываются от строительства небольших студий
В Минстрое РФ рекомендуют регионам прописать эти требования при согласовании новых проектов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило региональным властям согласовывать новые проекты с площадью квартир-студий не менее 28 кв. м. Пока это носит рекомендательный характер, но по сути является продолжением прошлогоднего указа президента Владимира Путина о повышении обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека к 2030 году и до 38 кв. м к 2036-му.

Если следовать рекомендациям Минстроя, то минимальная площадь студий должна начинается от 28 кв. м, однокомнатных квартир — от 36 кв. м, двухкомнатных — от 49 кв. м, а трехкомнатных — от 66 кв. м. В августе 2024 года такие нормы начали действовать в Москве, а в январе 2025-го распространились и на Подмосковье.

Руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов уверен, что даже в случае утверждения новых стандартов в Новосибирской области местные застройщики не понесут серьезных потерь. Современная тенденция такова, что девелопмент столицы Сибири уже сам начал переход к более просторным жилым объектам.

—  Действительно, раньше новосибирские застройщики строили довольно много квартир площадью меньше 28 квадратов. И это было выгодно и востребовано. Но на сегодняшний день небольшие студии востребованы гораздо меньше. Те, кто вложился в них ранее, сейчас расширяются. Новые стоят очень дорого. Перенасыщать рынок такими объектами просто нелогично. Конечно, часть из них покупают для сдачи в аренду. Но здесь надо учитывать, что большинство таких миниатюр находятся в удаленных районах города с плохой транспортной развязкой, а значит и с низкой востребованностью. Застройщики это понимают, поэтому даже те, кто раньше отдавал предпочтение маленьким студиям, теперь строят полноценные одна-, двух- и трёхкомнатные квартиры, — рассказал эксперт.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, ранее отмечал, что в новых комплексах на окраинах мегаполиса появились совсем маленькие студии, где цена пробила планку 175 тысяч рублей за квадрат. По его словам, за последние 10 лет в городе построили больше 100 000 однокомнатных квартир и студий.

Напомним, в мэрии Новосибирска редакции Infopro54 ранее сообщали, что ограничение на площадь квартир в новостройках города уже есть в техрегламенте. Но пока их соблюдение — добрая воля застройщика, а также ответственность проектировщика.

Ранее редакция сообщала о том, что строительный комплекс Новосибирска живет благодаря накопленным запасам

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : квартиры студии


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