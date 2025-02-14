Новосибирский кандидат наук назвала даты посадки перцев и баклажанов

У кандидата агрономических наук из Новосибирска Людмилы Шубиной есть индивидуальный подход и сроки высадки растений, которые высаживают в домашних условиях. И они совсем не зависят от лунного календаря, которым руководствуются многие садоводы.
— Как правило, в Западной Сибири перцы и баклажаны высаживают в теплицу позже 20 мая. И здесь многое зависит от погодных условий. Так что, если вы планируете высадить 20 мая рассаду перцев и баклажанов на постоянное место, то, высчитывая день, когда нужно посеять семена, нужно отсчитать ровно 75 дней назад. Получится конец февраля, — рассказала агроном Om1 Новосибирск.
А вот самые ранние сорта перцев и баклажанов сеют в открытые грунты с 1 по 10 марта.
— Порой такие сорта, как баклажаны «Робин Гуд», «Фантан», «Валентинка», «Иволга» мы высаживаем уже 15 марта, — дополнила агроном.
При этом эксперт отметила, что рассада не должна быть переросшей. По словам специалиста, это главная беда при выращивании рассады перцев, баклажанов, томатов и капусты. Именно по этой причине так важно отсчитывать не более 75 дней.
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Фото freepik.com, автор: prostooleh
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