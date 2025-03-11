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Путин рекомендовал присвоить ветеранам ВОВ звание почетных граждан

  • 11/03/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Путин рекомендовал присвоить ветеранам ВОВ звание почетных граждан
В Новосибирской области этот статус могут получить более 1700 жителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём обращении к главам регионов призвал их организовать встречи со всеми ветеранами Великой Отечественной войны. Информация об этом была опубликован в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Кроме того, он предложил установить памятные таблички на домах, где живут ветераны, и рассмотреть возможность присвоения им званий почётных граждан.

Стоит напомнить, что на 24 февраля в Новосибирске насчитывалось 1720 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них:

  • 74 участника боевых действий;
  • 117 жителей блокадного Ленинграда;
  • 118 малолетних узников фашистских концлагерей;
  • 1411 тружеников тыла.

С 1 января 2025 года в Новосибирске размер ежемесячного вознаграждения, которое получают новосибирцы, удостоенные звания «Почётный житель города», будет увеличен на величину инфляции. Сумма выплаты составит 64 528 рублей без учёта НДФЛ. Вдовы и вдовцы этих граждан, которые не вступили в новый брак, будут получать 32 263 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей ко Дню Победы. Указ вступил в силу с момента подписания — 15 января 2025 года.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : ВОВ Владимир Путин ветераны


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