Путин рекомендовал присвоить ветеранам ВОВ звание почетных граждан

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своём обращении к главам регионов призвал их организовать встречи со всеми ветеранами Великой Отечественной войны. Информация об этом была опубликован в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Кроме того, он предложил установить памятные таблички на домах, где живут ветераны, и рассмотреть возможность присвоения им званий почётных граждан.

Стоит напомнить, что на 24 февраля в Новосибирске насчитывалось 1720 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них:

74 участника боевых действий;

117 жителей блокадного Ленинграда;

118 малолетних узников фашистских концлагерей;

1411 тружеников тыла.

С 1 января 2025 года в Новосибирске размер ежемесячного вознаграждения, которое получают новосибирцы, удостоенные звания «Почётный житель города», будет увеличен на величину инфляции. Сумма выплаты составит 64 528 рублей без учёта НДФЛ. Вдовы и вдовцы этих граждан, которые не вступили в новый брак, будут получать 32 263 рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей ко Дню Победы. Указ вступил в силу с момента подписания — 15 января 2025 года.