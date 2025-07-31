Новосибирцу грозит 10 лет за вывод валюты на «покупку фруктов»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Новосибирска. По версии следствия, еще в 2020 году новосибирец через подконтрольное юрлицо изготовил внешнеэкономические контракты на покупку за границей овощей и фруктов на сумму более 1.3 млн рублей.

— Сотрудники банка поставили контракты на учет, так как не знали о планах бизнесмена. В итоге купленный товар в Россию не поступил, деньги не возвращены и никакие меры по их возврату предприниматель не принимал, — констатировали в прокуратуре.

Чтобы скрыть следы экономического преступления мужчина закрыл все счета организации. Однако таможенники спустя два года после проведения сделки выявили незаконные действия компании.

Уголовное дело будет передано в Октябрьский районный суд. «Бизнесмену» грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Напомним, в целом 2024 году сотрудники таможенных постов сибирских международных аэропортов выявили свыше 280 случаев незаконного перемещения валюты авиапассажирами на сумму, эквивалентную 62 миллионам рублей. Чаще всего жители Сибири пытались провезти контрабандой доллары, евро и российские рубли. За год таможенники возбудили три уголовных дела и 282 дела об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением наличных денежных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что группа из Новосибирска вывела за границу валюту на 430 млн рублей.