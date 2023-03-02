«Северная звезда» построит второй морской терминал в Красноярском крае

Компания «Северная звезда» (входит в состав группы AEON), реализующая проект создания угольного кластера на Таймыре, планирует построить второй морской терминал на севере Красноярского края. Об этом сообщил председатель совета директоров компании «Северная звезда» Олег Демченко на Красноярском экономическом форуме.

Проект освоения Сырадасайского каменноугольного месторождения реализуется в рамках создания угольного кластера на Таймыре. Объем инвестиций более 33 млрд рублей проект является крупнейшим для Арктической зоны в Красноярском крае. На месторождении планируют создать угольный разрез мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год — на втором, а также построить обогатительную фабрику, морской порт «Енисей», автодорогу, вахтовый поселок, электростанцию, аэродром.

— Параллельно мы запустим строительство второго морского терминала. Расстояние между двумя терминалами составит 80 км, — отметил Демченко.

Ранее редакция сообщала о том, что новый пассажирский терминал открылся в аэропорту Новосибирска.