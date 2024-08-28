AI-день прошел на Технопроме при поддержке Сбера

День искусственного интеллекта организовали на форуме Технопром Сбер и правительство Новосибирской области. В серии мероприятий, прошедших в первый день форума, приняли участие ведущие российские специалисты в области AI, руководители федеральных и областных исполнительных органов власти, представители образовательных и научно-исследовательских организаций, госкорпораций, промышленных предприятий, разработчики, вендоры, индустриальные партнеры.

Стартовал первый день форума в новом формате открытого диалога — это деловой завтрак, организованный Сбером вместе с Минцифры региона. В рамках мероприятия его участники, в числе которых были также представители федеральных органов власти, ученые и бизнесмены, обсудили различные аспекты применения искусственного интеллекта.

Участники пленарного заседания «От лаборатории к рынку: как ускорить внедрение российских AI-технологий» обсудили, как создать эффективную систему взаимодействия между наукой и бизнесом, какую роль должно сыграть государство на федеральном и региональном уровнях для стимулирования инноваций в сфере искусственного интеллекта, какие потребности органов власти в этой сфере являются наиболее актуальными.

Региональное Минцифры рассказало об успешных кейсах взаимодействия власти с бизнесом и исследователями в области AI. Сбер представил свою платформу «ГосТех», созданную для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. Одним из магистральных направлений развития платформы является интеграция в нее AI технологий в виде уже существующих сервисов Сбера — нейросетевой модели GigaChat, сервиса для генерации изображений, анимации и видео Kandinsky, AI-ассистента разработчика GigaCode и платформы ML Space для совместной ML-разработки полного цикла на базе суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера: