Александр Бойко намерен запустить образовательную программу для собственников бизнеса

Президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ» («Развитие образовательных систем и технологий») Александр Бойко планирует расширять присутствие в образовательной сфере и намерен выйти в нишу высшего образования с курсом для собственников бизнеса.

— Сибирь — это уникальное и одновременно очень сложное место для ведения бизнеса. С одной стороны, чем бы ты здесь не начал серьезно заниматься, ты по определению обречен на успех, так как куда бы ты не сунулся, везде есть проблемы, которые необходимо решать. А вот дальше начинают работать различные факторы: огромные расстояния, низкая плотность населения, еще меньшая плотность денег — и в результате здесь очень легко начать бизнес, но поднять его и вывести даже на региональный уровень очень сложно, не говоря уже о федеральном. Меня заинтересовало, с чем это связано, и последние 9 месяцев я посвятил тщательному исследованию этой проблемы. Пропустил через себя массу информации, проанализировал то, что представлено на рынке, изучил ситуацию у коллег, — рассказал Александр Бойко на экспертной сессии VIP-club. — В итоге мы изучили и обобщили опыт пока около 100 компаний, но уже даже на этой выборке можно делать некоторые выводы. Знаете, перефразирую Льва Толстого: каждая несчастная семья несчастна по-своему, а все счастливые семьи счастливы одинаково. Так и в бизнесе: оказывается, есть такие приемы и алгоритмы, которые, если ты их соблюдаешь, рано или поздно приводят тебя к успеху, а если ты их нарушаешь, то практически обречен на провал.

В итоге, проанализировав истории развития этих компаний, команда Бойко увидела некоторые закономерности. Например, как правило, начинающий предприниматель, взявшись за какое-то дело, в силу ряда своих личных сильных качеств (знания в определенной области, целеустремленность, самодисциплина, стрессоустойчивость, любознательность) очень быстро, буквально максимум за 2-3 года, при этом действуя зачастую практически интуитивно, становится суперпрофессионалом в своем деле. И это немудрено, отмечает глава холдинга, поскольку человек посвящает своему бизнесу по 15-16 часов в день, не переставая думать о нем даже во сне. Он создает уникальный продукт, востребованный рынком, затем бизнес, который наконец-то начинает, помимо удовольствия, приносить еще и деньги. А дальше появляются проблемы.

— Став профессионалом в какой-то узкой области, предприниматель остается дилетантом в смежных областях, ему просто не хватает времени, знаний, а зачастую и просто желания освоить, например, кроме непосредственно своего ЛЮБИМОГО ДЕЛА, такие СКУЧНЫЕ дисциплины, как бухгалтерский учет, маркетинг, рекламу, логистику, управление финансами, банальное делопроизводство, HR, IT и массу других полезных вещей, владение которыми просто необходимо в современном мире! И он начинает упускать возможности. Появляются конкуренты, которые, просто копируя его идеи, не теряя времени и средств на создание продукта, начинают его обгонять, — комментирует Александр Бойко.

Следующий этап — чемодан без ручки: «и бросить жалко, и нести дальше сил нет». И здесь единственный выход — набирать команду и делегировать функции, в которых ты не разбираешься узким специалистам-профессионалам.

— Основная западня состоит в том, что мы, как правило, пытаемся подобрать на эти позиции людей, похожих на нас. И это самая страшная ошибка, заканчивающаяся, как правило, трагедией для собственника — потерей бизнеса! Через некоторое время его у вас просто уводят. Тот, кто умудрился пройти это «минное поле», может позволить себе расслабиться. Но ненадолго. Как правило, без больших потерь бизнес на этой фазе может довольно успешно существовать от 2 до 5 лет. А дальше следующая волна финансовой нестабильности. Причин этому несколько, не буду их подробно описывать. Замечу лишь, что на этом этапе потери могут быть еще колоссальнее, поскольку, помимо бизнеса, в силу того, что собственник, как правило, является еще и личным поручителем по обязательствам компании, он рискует потерять все, что у него было, включая личное имущество! — констатирует Бойко. — Выстроить бизнес, чтобы участие собственника в оперативной работе компании сократилось до 2-5 рабочих часов в неделю, и при этом получить защищенный и динамично растущий бизнес — довольно сложная, но вполне решаемая задача! Именно на это будет нацелен наш курс.

Как ни странно, но команда экспертов, собранная Бойко, пришла к выводу, что один из самых оптимальных путей построения бизнеса был проверен еще в СССР — выстраивание работы предприятия по жесткому алгоритму: четкая структура компании, нормирование труда, выделение профессионального функционала для каждого сотрудника, мотивация и жесткий контроль, отчетность и т.д.

Как оказалось, все компании, которые внедрили жесткую организационную структуру, практически обречены на успех. Даже если они небольшие, численностью 50-100 человек, результат только от такого внедрения — рост прибыли 30-40% в течение первого года.

— В этом я убедился в том числе и на своем опыте. Еще 30 лет назад, путем проб и ошибок, мы отстроили процессы в своей компании. Результат не заставил себя долго ждать — через 2 года мы консолидировали 2,2% общероссийского потребления светлых нефтепродуктов и почти 90% нефтепродуктообеспечения Новосибирска — крупнейшего муниципального образования страны! За следующие 2 года мы создали аграрный холдинг на базе крупнейшего за Уралом элеватора с объемом единовременного хранения в 215 тысяч тонн и 54 тысяч га посевных площадей, объединив более 10 колхозов в Алтайском крае. В 2003 году мы первые в истории китайского автопрома вывезли первые китайские машины на экспорт в РФ. А уже в 2007 продали их почти 15 тысяч! В 2008 году мы стали создавать первые обучающие программы для наших сотрудников. В 2009 году провели рекордные для компании 18 тысяч человеко-часов тренингов для собственного персонала. В результате только за счет обучения компания выросла за год на 93%! Построенный нами в 2014 году первый за Уралом пятизвездочный отель уже через полгода занял лидирующие позиции в европейской сети Marriott, а еще через полгода занял вторую строчку в мире и удерживал эти позиции вплоть до самого ухода компании из страны, при этом в пандемию мы заняли лидирующие позиции по экономической эффективности в сети, в которую входили более 8,5 тысячи отелей. Нам по-прежнему есть над чем работать! И мы продолжаем совершенствоваться, — говорит бизнесмен. — При этом для меня очевидно, что данная информация важна и полезна и другим владельцам бизнеса, особенно начинающим. Изучая историю и падение различных компаний, мы пришли к выводу, что практически все собственники совершают похожие ошибки.

По словам Александра Бойко, на базе образовательного центра «РОСТ» уже около 9 месяцев идет работа по систематизации всех обучающих программ, созданных и успешно используемых в холдинге на протяжении последних 15 лет. Разрабатываемая образовательная программа по этой тематике планируется к лицензированию как курс в статусе дисциплины высшего образования. По его оценке, на это уйдет от 1,5 до 2 лет. А курс обучения продолжительностью 12-18 месяцев в формате повышения квалификации стартует уже этой осенью и будет ориентирован именно на собственников бизнеса.

— Сейчас мы ведем переговоры с тремя вузами Новосибирска по этой теме, чтобы понять, насколько им будет интересна данная дисциплина. А пока планируем проводить обучение на базе образовательного центра «РОСТ», — говорит Бойко. — Хотелось бы запустить программу уже в этом году. Первые три курса у нас уже готовы: «Личная эффективность руководителя», «Делегирование и построение команды», «Финансовая грамотность для собственника». Это курсы, которые мы начинали разрабатывать еще в 2009-2011 годах для внутреннего потребления, и они не потеряли до сих пор своей актуальности. За последние 8-9 месяцев мы их актуализировали и готовы уже в сентябре презентовать нашим первым студентам. Преподавать будут сотрудники нашего образовательного центра, наши топ-менеджеры и привлеченные бизнес-тренеры, имеющие огромный опыт работы как в крупных российских компаниях и банках, в том числе федеральных, так и в международных компаниях, таких как Marriott и Mc.Donald s и др.

Напомним, проект АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ» Александр Бойко запустил в 2020 году. Вначале в формате средней образовательной школы, затем к формату была подключена вторая ступень — колледж.