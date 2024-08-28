Рекламодателям

Александр Бойко намерен запустить образовательную программу для собственников бизнеса

Автор: Юлия Данилова
  • 28/08/2024, 16:00
Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»
В перспективе 2-3 лет он планирует вывести на рынок этот проект как дисциплину высшего образования.

Президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ» («Развитие образовательных систем и технологий») Александр Бойко планирует расширять присутствие в образовательной сфере и намерен выйти в нишу высшего образования с курсом для собственников бизнеса.

— Сибирь — это уникальное и одновременно очень сложное место для ведения бизнеса. С одной стороны, чем бы ты здесь не начал серьезно заниматься, ты по определению обречен на успех, так как куда бы ты не сунулся, везде есть проблемы, которые необходимо решать. А вот дальше начинают работать различные факторы: огромные расстояния, низкая плотность населения, еще меньшая плотность денег — и в результате здесь очень легко начать бизнес, но поднять его и вывести даже на региональный уровень очень сложно, не говоря уже о федеральном. Меня заинтересовало, с чем это связано, и последние 9 месяцев я посвятил тщательному исследованию этой проблемы. Пропустил через себя массу информации, проанализировал то, что представлено на рынке, изучил ситуацию у коллег, — рассказал Александр Бойко на экспертной сессии VIP-club. — В итоге мы изучили и обобщили опыт пока около 100 компаний, но уже даже на этой выборке можно делать некоторые выводы. Знаете, перефразирую Льва Толстого: каждая несчастная семья несчастна по-своему, а все счастливые семьи счастливы одинаково. Так и в бизнесе: оказывается, есть такие приемы и алгоритмы, которые, если ты их соблюдаешь, рано или поздно приводят тебя к успеху, а если ты их нарушаешь, то практически обречен на провал.

Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»

В итоге, проанализировав истории развития этих компаний, команда Бойко увидела некоторые закономерности. Например, как правило, начинающий предприниматель, взявшись за какое-то дело, в силу ряда своих личных сильных качеств (знания в определенной области, целеустремленность, самодисциплина, стрессоустойчивость, любознательность) очень быстро, буквально максимум за 2-3 года, при этом действуя зачастую практически интуитивно, становится суперпрофессионалом в своем деле. И это немудрено, отмечает глава холдинга, поскольку человек посвящает своему бизнесу по 15-16 часов в день, не переставая думать о нем даже во сне. Он создает уникальный продукт, востребованный рынком, затем бизнес, который наконец-то начинает, помимо удовольствия, приносить еще и деньги. А дальше появляются проблемы.

Став профессионалом в какой-то узкой области, предприниматель остается дилетантом в смежных областях, ему просто не хватает времени, знаний, а зачастую и просто желания освоить, например, кроме непосредственно своего ЛЮБИМОГО ДЕЛА, такие СКУЧНЫЕ дисциплины, как бухгалтерский учет, маркетинг, рекламу, логистику, управление финансами, банальное делопроизводство, HR, IT и массу других полезных вещей, владение которыми просто необходимо в современном мире! И он начинает упускать возможности. Появляются конкуренты, которые, просто копируя его идеи, не теряя времени и средств на создание продукта, начинают его обгонять, — комментирует Александр Бойко.

Следующий этап — чемодан без ручки: «и бросить жалко, и нести дальше сил нет». И здесь единственный выход — набирать команду и делегировать функции, в которых ты не разбираешься узким специалистам-профессионалам.

— Основная западня состоит в том, что мы, как правило, пытаемся подобрать на эти позиции людей, похожих на нас. И это самая страшная ошибка, заканчивающаяся, как правило, трагедией для собственника — потерей бизнеса! Через некоторое время его у вас просто уводят. Тот, кто умудрился пройти это «минное поле», может позволить себе расслабиться. Но ненадолго. Как правило, без больших потерь бизнес на этой фазе может довольно успешно существовать от 2 до 5 лет. А дальше следующая волна финансовой нестабильности. Причин этому несколько, не буду их подробно описывать. Замечу лишь, что на этом этапе потери могут быть еще колоссальнее, поскольку, помимо бизнеса, в силу того, что собственник, как правило, является еще и личным поручителем по обязательствам компании, он рискует потерять все, что у него было, включая личное имущество! — констатирует Бойко. — Выстроить бизнес, чтобы участие собственника в оперативной работе компании сократилось до 2-5 рабочих часов в неделю, и при этом получить защищенный и динамично растущий бизнес — довольно сложная, но вполне решаемая задача! Именно на это будет нацелен наш курс.

Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»

Как ни странно, но команда экспертов, собранная Бойко, пришла к выводу, что один из самых оптимальных путей построения бизнеса был проверен еще в СССР — выстраивание работы предприятия по жесткому алгоритму: четкая структура компании, нормирование труда, выделение профессионального функционала для каждого сотрудника, мотивация и жесткий контроль, отчетность и т.д.

Как оказалось, все компании, которые внедрили жесткую организационную структуру, практически обречены на успех. Даже если они небольшие, численностью 50-100 человек, результат только от такого внедрения — рост прибыли 30-40% в течение первого года.

— В этом я убедился в том числе и на своем опыте. Еще 30 лет назад, путем проб и ошибок, мы отстроили процессы в своей компании. Результат не заставил себя долго ждать — через 2 года мы консолидировали 2,2% общероссийского потребления светлых нефтепродуктов и почти 90% нефтепродуктообеспечения Новосибирска — крупнейшего муниципального образования страны! За следующие 2 года мы создали аграрный холдинг на базе крупнейшего за Уралом элеватора с объемом единовременного хранения в 215 тысяч тонн и 54 тысяч га посевных площадей, объединив более 10 колхозов в Алтайском крае. В 2003 году мы первые в истории китайского автопрома вывезли первые китайские машины на экспорт в РФ. А уже в 2007 продали их почти 15 тысяч! В 2008 году мы стали создавать первые обучающие программы для наших сотрудников. В 2009 году провели рекордные для компании 18 тысяч человеко-часов тренингов для собственного персонала. В результате только за счет обучения компания выросла за год на 93%! Построенный нами в 2014 году первый за Уралом пятизвездочный отель уже через полгода занял лидирующие позиции в европейской сети Marriott, а еще через полгода занял вторую строчку в мире и удерживал эти позиции вплоть до самого ухода компании из страны, при этом в пандемию мы заняли лидирующие позиции по экономической эффективности в сети, в которую входили более 8,5 тысячи отелей. Нам по-прежнему есть над чем работать! И мы продолжаем совершенствоваться, — говорит бизнесмен. — При этом для меня очевидно, что данная информация важна и полезна и другим владельцам бизнеса, особенно начинающим. Изучая историю и падение различных компаний, мы пришли к выводу, что практически все собственники совершают похожие ошибки.

Александр Бойко, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ»

По словам Александра Бойко, на базе образовательного центра «РОСТ» уже около 9 месяцев идет работа по систематизации всех обучающих программ, созданных и успешно используемых в холдинге на протяжении последних 15 лет. Разрабатываемая образовательная программа по этой тематике планируется к лицензированию как курс в статусе дисциплины высшего образования. По его оценке, на это уйдет от 1,5 до 2 лет. А курс обучения продолжительностью 12-18 месяцев в формате повышения квалификации стартует уже этой осенью и будет ориентирован именно на собственников бизнеса.

— Сейчас мы ведем переговоры с тремя вузами Новосибирска по этой теме, чтобы понять, насколько им будет интересна данная дисциплина. А пока планируем проводить обучение на базе образовательного центра «РОСТ», — говорит Бойко. — Хотелось бы запустить программу уже в этом году. Первые три курса у нас уже готовы: «Личная эффективность руководителя», «Делегирование и построение команды», «Финансовая грамотность для собственника». Это курсы, которые мы начинали разрабатывать еще в 2009-2011 годах для внутреннего потребления, и они не потеряли до сих пор своей актуальности. За последние 8-9 месяцев мы их актуализировали и готовы уже в сентябре презентовать нашим первым студентам. Преподавать будут сотрудники нашего образовательного центра, наши топ-менеджеры и привлеченные бизнес-тренеры, имеющие огромный опыт работы как в крупных российских компаниях и банках, в том числе федеральных, так и в международных компаниях, таких как Marriott и Mc.Donald s и др.

Напомним, проект АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ» Александр Бойко запустил в 2020 году. Вначале в формате средней образовательной школы, затем к формату была подключена вторая ступень — колледж.

Фото предоставлено VIP Club, автор: Николай Милонов.

92

Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Обучение собственников бизнеса


0
0
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLtXEBv6ZuЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Алиментщице из Новосибирска пришлось пойти работать, чтобы заплатить 2 млн рублей
28/08/24 17:30
Право&Порядок
Спецслужбы провели масштабные учения «Сигнал» в Новосибирске
28/08/24 17:00
Право&Порядок
К Левобережной свалке в Новосибирске добавят соседние участки
28/08/24 16:45
Власть Общество ЦУР
Большинство родителей хотят проводить ребенка в первый класс в Новосибирске
28/08/24 16:40
Общество
В Новосибирске ведутся поиски двойника Юрия Кондратюка
28/08/24 16:10
Общество
AI-день прошел на Технопроме при поддержке Сбера
28/08/24 16:05
Бизнес
Сотрудник МЧС спас кота, который прятался в ванной во время пожара в Новосибирске
28/08/24 15:30
Общество
В Новосибирске запустили российскую площадку нетворкинга технологических предпринимателей
28/08/24 15:00
Бизнес Инновации
Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет на 11 млрд рублей
28/08/24 14:30
Власть Экономика
Жители новосибирского Академгородка утопают в химической пене
28/08/24 14:15
Общество
Отец вспомнил о сыне после его гибели на СВО ― теперь он требует компенсацию
28/08/24 14:00
Общество
Кот-ветеран выжил, упав с пятого этажа на козырек балкона в Новосибирске
28/08/24 13:30
Общество
Суд Новосибирска оштрафовал водителя Infiniti без прав и номеров на 30 тысяч рублей
28/08/24 13:16
Право&Порядок
Эксперт оценил перспективы сдачи строящихся домов в Новосибирске
28/08/24 13:00
Бизнес Недвижимость
Борьба за «Молодость»: массовая очередь в бассейн собралась в Первомайском районе Новосибирска
28/08/24 12:44
Общество
Газ подключат в 22 садовых обществах Новосибирска
28/08/24 12:30
Общество
МЧС показало, как после взрыва под Новосибирском выглядит жилой дом
28/08/24 12:15
Общество
МВД конфисковало более 57 тысяч литров подпольного алкоголя в Новосибирске
28/08/24 12:00
Право&Порядок
ПСБ в Новосибирске увеличил количество терминалов оплаты
28/08/24 11:53
Финансы
«Обшмаляю тебе колеса»: мигрант без прав лишился Infiniti за агрессивную езду в Новосибирске
28/08/24 11:44
Право&Порядок

Популярное

Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура

Новости компаний

Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером донорской акции «Я + Я»
28/08/24 9:00
Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
27/08/24 15:58
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Регионального слета школьных лесничеств
27/08/24 9:00
Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA
22/08/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях
21/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме
20/08/24 15:19

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска