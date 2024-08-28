В Новосибирске ведутся поиски двойника Юрия Кондратюка

Музей Новосибирска ищет двойника Юрия Кондратюка. Поиски ведутся для того, чтобы принять участие в создании видеоконтента для обновлённой экспозиции в «Доме Кондратюка».

– Наличие усов и бороды не является обязательным условием, – говорится в сообщении музея.

Если вы узнали в себе или в ком-то из знакомых Кондратюка, высылайте фото музею.

Юрий Кондратюк, советский инженер шведско-еврейского происхождения, был одним из основоположников теоретической космонавтики. В начале 20 века он рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, которая была повторно использована НАСА в программе «Аполлон». В Новосибирске он разработал уникальный проект комплекса для хранения зерна и проект Крымской ВЭС. В 1929 году он издал главный труд своей жизни «Завоевание межпланетного пространства». В Новосибирске есть площадь и музей, названные в его честь.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут аниматоров для создания фильма о Юрии Кондратюке.