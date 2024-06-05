Рекламодателям

AI-правосудие и другие правовые тренды обсудили на международном форуме в Новосибирске

  • 05/06/2024, 17:31

AI-правосудие и другие правовые тренды обсудили на международном форуме в Новосибирске
Организатором и модератором форума выступил Сбер.

Международный экономико-юридический форум «Право и бизнес: национальные цели и современные вызовы» состоялся в Новосибирске. На протяжении всего дня, разбитого на четыре панельные дискуссии, тренды в сфере права обсудили представители органов власти, бизнеса, научного сообщества, отраслевых союзов. Собрал экспертов в самых разных отраслях права Сибирский банк Сбера.

В числе ключевых тем форума стали как современные вопросы юриспруденции — искусственный интеллект в правосудии, онлайн-медиация, цифровые гарантии, так и вечные дилеммы права — профессиональная свобода и безопасность юриста, эффективность инструментов банкротства и т.д.

Новые направления и инструменты урегулирования проблемной задолженности на форуме обсуждали представители УФНС, ФССП, СРО и Сбербанка. Понимая, что процедуры банкротства занимают длительное время, труднореализуемы и не обеспечивают полный возврат средств, участники делились опытом партнерства в кризисных ситуациях, благодаря которому выигрывают все: кредиторы, государство и сам бизнес. Особый интерес экспертного сообщества вызвало направление по развитию сделок нестандартным риском и уже реализованные в рамках него кейсы Сбера.

Так же участники форума подняли тему различных инструментов поддержки населения в сложных финансовых ситуациях, уделяя особое внимание необходимости оценки жизненной ситуации, в которую попал человек. Представители Министерства труда и социального развития поделились практикой помощи предпринимателям и физическим лицам в рамках социального контракта, с непосредственным участием Сбера в этом процессе.

Кроме того, представители Сбера рассказали о возможностях финансовой диагностики бизнеса как основе для win-win стратегии выхода из проблемной ситуации и возможностях Portal DA – маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Участниками второго нашего Международного форума «Право и бизнес» стали около 200 представителей компаний, судов, регулятора — Центробанка, наши коллеги из других кредитных учреждений. Мы ведем дискуссии в том числе о том – как усовершенствовать законодательство РФ. По итогам форума будут подготовлены практические предложения не только для Сбера, но и для организаций, занимающихся правовым сопровождением».

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка Сбера

«Одной из особенностей форума является то, как мы сегодня подходим к теме бизнеса в конфликтной ситуации. Наша главная задача – понять природу проблемы, не важно, кто перед нами компания, или частное лицо, и предложить методы выхода из сложившейся ситуации, чтобы оживить и оздоровить бизнес, или финансовую ситуацию конкретного человека. И не доводить ситуацию до классических методов урегулирования – таких как банкротство. Наша деятельность направлена на благо экономики всех регионов присутствия Сибирского банка».

Ольга Эрлих, председатель РОО «Республиканская палата профессиональных медиаторов» (Казахстан):

«Сегодня возникает большое количество вопросов к исполнительной системе – алименты, задолженность, трансграничные споры. Решения по ним между государствами должны исполняться. Создать документ об урегулировании споров и конфликтов в порядке медиации – это одно, а исполнить то, что в нем прописано – это совершенно другое. Надеюсь, что форум послужит тому, что мы найдем пути решения возникающих проблем. И наш опыт медиации будет способствовать в том числе тому как можно еще более эффективно сотрудничать на межгосударственном уровне».

12+

 

Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik

78

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

В соревновании с самими собой сотрудники правоохранительных структур сегодня могут подавать лишь один внятный сигнал: каждый под угрозой ареста.
Все материалы
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирское УФАС уличило региональный сосудистый центр в нарушении при закупке медизделий
5/06/24 18:27
Право&Порядок
Обитатель «Вологодского пятака»: новосибирский душегуб получил два пожизненных срока за жестокие убийства
5/06/24 17:53
Право&Порядок
Игорь Белокобыльский прокомментировал арест Игоря Украинцева
5/06/24 17:44
Бизнес Общество
Ребенок пострадал в массовом ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске
5/06/24 17:44
Происшествия
AI-правосудие и другие правовые тренды обсудили на международном форуме в Новосибирске
5/06/24 17:31
Бизнес
Знаками отличия наградили многодетных родителей в Новосибирской области
5/06/24 17:26
Власть
Прокуратура проверит несанкционированный скотомогильник под Новосибирском
5/06/24 17:25
Право&Порядок
7 дел возбуждено на перевозчика сгоревшего автобуса в Новосибирске
5/06/24 16:49
Право&Порядок
В Новосибирске на месте здания с ресторанами Park Cafe и «Перчини» будет газон
5/06/24 16:41
Общество
Футбольный клуб «Новосибирск» переименуют в «Сибирь»
5/06/24 16:21
Общество
Прокуратура помогла многодетной семье получить земельный участок в Новосибирске
5/06/24 15:51
Право&Порядок
Водитель иномарки сбил двух пешеходов в Новосибирске
5/06/24 15:48
Происшествия
Мошенники предлагают съемки в массовках в Новосибирске
5/06/24 15:10
Общество Право&Порядок
«ТКС Холдинг» поменял название банка «Тинькофф», чтобы «уйти от фамильности»
5/06/24 14:55
Бизнес Финансы
Новосибирск вошел в топ-3 городов России по обороту на маркетплейсах
5/06/24 14:25
Бизнес Рынки
Три авто столкнулись в Новосибирске
5/06/24 12:45
Происшествия
Новосибирская область представила в Санкт-Петербурге выставку «Сибирь многоликая»
5/06/24 12:39
Власть
Новосибирская компания выходит в Объединенные Арабские Эмираты
5/06/24 12:25
Бизнес
Ремонт на Димитровском мосту в Новосибирске идет с опережением графика
5/06/24 12:06
Власть
Во время ссоры мужчина ударил ножом сожительницу в Новосибирской области
5/06/24 11:41
Право&Порядок
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске
4/06/24 14:12
Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов
4/06/24 10:30
Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников
3/06/24 17:48
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»
3/06/24 15:52
С начала 2024 года «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию более 85 км ЛЭП и 50 МВА мощности
31/05/24 9:00
Банк Акцепт наградили за весомый вклад в развитие региональной экономики
30/05/24 17:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска