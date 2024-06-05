AI-правосудие и другие правовые тренды обсудили на международном форуме в Новосибирске

Международный экономико-юридический форум «Право и бизнес: национальные цели и современные вызовы» состоялся в Новосибирске. На протяжении всего дня, разбитого на четыре панельные дискуссии, тренды в сфере права обсудили представители органов власти, бизнеса, научного сообщества, отраслевых союзов. Собрал экспертов в самых разных отраслях права Сибирский банк Сбера.

В числе ключевых тем форума стали как современные вопросы юриспруденции — искусственный интеллект в правосудии, онлайн-медиация, цифровые гарантии, так и вечные дилеммы права — профессиональная свобода и безопасность юриста, эффективность инструментов банкротства и т.д.

Новые направления и инструменты урегулирования проблемной задолженности на форуме обсуждали представители УФНС, ФССП, СРО и Сбербанка. Понимая, что процедуры банкротства занимают длительное время, труднореализуемы и не обеспечивают полный возврат средств, участники делились опытом партнерства в кризисных ситуациях, благодаря которому выигрывают все: кредиторы, государство и сам бизнес. Особый интерес экспертного сообщества вызвало направление по развитию сделок нестандартным риском и уже реализованные в рамках него кейсы Сбера.

Так же участники форума подняли тему различных инструментов поддержки населения в сложных финансовых ситуациях, уделяя особое внимание необходимости оценки жизненной ситуации, в которую попал человек. Представители Министерства труда и социального развития поделились практикой помощи предпринимателям и физическим лицам в рамках социального контракта, с непосредственным участием Сбера в этом процессе.

Кроме того, представители Сбера рассказали о возможностях финансовой диагностики бизнеса как основе для win-win стратегии выхода из проблемной ситуации и возможностях Portal DA – маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Участниками второго нашего Международного форума «Право и бизнес» стали около 200 представителей компаний, судов, регулятора — Центробанка, наши коллеги из других кредитных учреждений. Мы ведем дискуссии в том числе о том – как усовершенствовать законодательство РФ. По итогам форума будут подготовлены практические предложения не только для Сбера, но и для организаций, занимающихся правовым сопровождением».

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка Сбера

«Одной из особенностей форума является то, как мы сегодня подходим к теме бизнеса в конфликтной ситуации. Наша главная задача – понять природу проблемы, не важно, кто перед нами компания, или частное лицо, и предложить методы выхода из сложившейся ситуации, чтобы оживить и оздоровить бизнес, или финансовую ситуацию конкретного человека. И не доводить ситуацию до классических методов урегулирования – таких как банкротство. Наша деятельность направлена на благо экономики всех регионов присутствия Сибирского банка».

Ольга Эрлих, председатель РОО «Республиканская палата профессиональных медиаторов» (Казахстан):

«Сегодня возникает большое количество вопросов к исполнительной системе – алименты, задолженность, трансграничные споры. Решения по ним между государствами должны исполняться. Создать документ об урегулировании споров и конфликтов в порядке медиации – это одно, а исполнить то, что в нем прописано – это совершенно другое. Надеюсь, что форум послужит тому, что мы найдем пути решения возникающих проблем. И наш опыт медиации будет способствовать в том числе тому как можно еще более эффективно сотрудничать на межгосударственном уровне».

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