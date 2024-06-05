Ребенок пострадал в массовом ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске

В массовой аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадал мальчик-пассажир общественного транспорта.

ДТП произошло возле дома №45 по улице Большевистской в Октябрьском районе города днем 5 июня.

По информации Госавтоинспекции, автомобиль «Лада Калина» под управлением 63-летнего мужчины разворачивался и врезался с движущимся во встречном направлении пассажирским автобусом №13.

После столкновения НЕФАЗ остановился, а двигавшийся следом за ним Mitsubishi Lancer въехал в задний бампер автобуса.

— В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, 13-летний мальчик. Ребенок доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе в Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. После столкновения оба участника аварии оказались в кювете.