«Акация на Красногорской»: квартиры с панорамным видом на «зеленую жемчужину» Новосибирска

В настоящее время на стройплощадке работы идут полным ходом: возведен каркас 17-этажки, ведется монтаж окон, а внутри новостройки — устройство инженерных коммуникаций.

Если нужно улучшить жилищные условия, то просторные двух- и трехкомнатные квартиры с максимально фукциональными планировочными решениями в доме «Акация на Красногорской» — оптимальный вариант для молодых пар и для семей с детьми. Рядом с новостройкой развитая инфраструктура: супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница №1‎ и поликлиника №27, отделение полиции №3 (Заельцовский), детские сады, две школы и Сибирский Кадетский корпус. Еще одно достоинство местоположения — удобная транспортная развязка: благодаря прямому выезду на Красный проспект и улицу Жуковского можно за 5 минут можно доехать до площади Калинина и станции метро «Заельцовская», также рядом остановки общественного транспорта — а это 21 маршрут. Все вышеупомянутые преимущества локации «Акация на Красногорской» гармонично сочетаются с тихой внутриквартальной обстановкой — дом расположен в глубине от шумных магистралей. В квартирах, начиная с 5 этажа, открывается шикарная панорама лесного массива «зеленой жемчужины» Новосибирска — Заельцовского парка.

Особенно эстетическое удовольствие от живописных видов получат новоселы, которые приобрели на верхних этажах трехкомнатную квартиру с угловым панорамным остеклением. Оно, как и увеличенные оконные проемы, являющиеся особенностью конструктива новостройки, пропускает больше солнечных лучей — жилье становится еще светлее и просторнее.

При покупке жилья в «Акации на Красногорской» можно воспользоваться выгодными ипотечными программами от банков-партнеров. Сегодня среди клиентов «Акации» популярны семейная ипотека со ставкой от 4,5% и программа господдержки от 5,85%.

Приобретая трехкомнатную квартиру площадью 79,3 кв. м в доме «Акация на Красногорской» по программе «Семейная ипотека», ежемесячный платеж составит 24 344 рублей*, а по программе господдержки — 21 234 рублей.**

Подробную информацию о новостройке «Акация на Красногорской» и ипотечных программах можно узнать по телефону +7 (383) 258-77-44.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»:

ул. Семьи Шамшиных ,64, офис №607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

*Программа «Семейная ипотека». Стоимость квартиры — 4,81 млн. Ставка — 4,5%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 20%.

**Программа «Господдержка 2020». Стоимость квартиры — 4,81 млн. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 1,81 млн.