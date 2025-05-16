Аукцион по продаже ТЦ в Новосибирске за 1,8 млрд рублей снова не состоялся

В Новосибирске не состоялся второй аукцион по продаже недостроенного торгового центра «Подсолнух» на улице Ватутина. Начальная цена лота была 1,8 миллиарда рублей, и аукцион проводился на повышение, как указано в системе ГИС «Торги». Причина отмены — отсутствие заявок от участников.

— В связи с тем, что по окончании срока подачи не подано ни одной заявки на участие в аукционе, он признается несостоявшимся, — говорится в документации к торгам.

Напомним, предыдущие торги проходили в феврале и не состоялись из-за отсутствия интереса со стороны участников.

На данный момент объект готов на 74%. Аукцион проводит департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Здание имеет фактическую площадь 34 тысячи квадратных метров, хотя проект предусматривал 33 тысячи. Он расположен на арендованном участке площадью 3,9 тысячи квадратных метров.

Департамент строительства и архитектуры мэрии сообщил, что комплекс с подземными парковками возводила компания «Подсолнух». У застройщика было разрешение на строительство, которое действовало до 2019 года.

Между тем, ТЦ постепенно разбирают вандалы. Жители домов, расположенных рядом с «Подсолнухом», отмечают, что из ТЦ выносят стекло, металл и прочие материалы. Они опасаются, что из-за разрушения конструкций здание может рухнуть.

Ранее редакция сообщала о том, что скандально известный ТЦ-долгострой в Новосибирске продают за 490 миллионов. Недостроенное здание на Покрышкина выставлено на торги с ограничениями и обременениями.