Последнюю кофейню Yellow Door закрывают в Новосибирске

Новосибирский предприниматель Александр Долгов закрывает последнюю кофейню сети Yellow Door. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

— Сейчас у нас осталась одна кофейня в Новосибирске, — отметил он на своем Телеграм-канале.

Предприниматель планирует продать ее через аукцион, а если не получиться, то последняя точка закроется.

— Я прошел отличные бизнес-курсы, потратив 18 млн рублей денег и 12 млн + 6 млн процентов буду возвращать инвесторам в кофейни. Получается моих прямых затрат будет 36 млн… Чуточку спокойнее от того, что Додо потратили 450 млн в Дринкит, до момента пока у них все получилось, — рассказала Долгов.

Долгов подчеркнул, что потратил год на новую бизнес-модель, сменил 4 команды управления с 3 концепциями, но прибыли все не было. Выручка уперлась в потолок 20-35 тысяч в день.

— Мы целились в проект с выручкой 3 млн на точку, — говорит Долгов.

В конце добавив, что желтое BMW он тоже продал.

Первоначально Yellow Door предлагала кофе и римскую пиццу, потом в меню появились вафли, в этом году концепцию снова поменяли, заменив то и другое на сэндвичи в японском стиле.

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