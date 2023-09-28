Снесут деревья на бульваре на Красном проспекте в Новосибирске

Снос деревьев на бульваре на Красном проспекте от ул Сибревкома начнется со 2 октября 2023 года. Работы по посадке новых насаждений будут проведены до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

На Красном проспекте уже проведен дендрологический анализ зеленых насаждений, подготовлена перечетная ведомость с описанием каждого экземпляра. В связи с неудовлетворительным состоянием деревьев и кустарников (береза повислая, сирень венгерская) было принято решение о реконструкции данного озеленения.

— В соответствии с разработанным проектом, 15 берез, растущих на бульваре, будут заменены на иву ломкую Буллата — 12 шт, клен Гиннала — 12 шт, пузыреплодник зелёный — 344 шт., пузыреплодник калинолистный — 66 шт, — говорится в сообщении.

Работы по посадке новых насаждений будут произведены до конца октября.

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