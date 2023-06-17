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Академика Асеева могут лишить звания «Почетный житель Новосибирска»

  • 17/06/2023, 12:58
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Академика Асеева могут лишить звания «Почетный житель Новосибирска»
Если обвинительный приговор вступит в силу, то муниципальная комиссия должна рассмотреть вопрос о лишении звания. Впрочем, после этого возможна реабилитация и возвращение почетного звания лишенцу.

Бывший глава СО РАН Александр Асеев на этой неделе был признан виновным в мошенничестве из-за приватизации коттеджа на улице Мальцева в Академгородке. Решение суда еще не вступило в законную силу. Адвокат осужденного заявил, что планирует подать на апелляцию.

Однако, если приговор вступит в силу, в мэрии должны будут на это отреагировать. Дело в том, что Асеев является почетным жителем города. Этого звания его удостоили депутаты городского совета прошлого созыва в 2018 году.

Согласно постановлению городского совета от 15 октября 2008 года, звание не дается пожизненно.

— Лицо, удостоенное звания «Почетный житель города», лишается этого звания решением Совета депутатов города Новосибирска на основании решения комиссии по представлению мэра в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении этого лица, — говорится в постановлении.

Если и произойдет первый случай в истории Новосибирска, когда почетного жителя города лишат звания, то он все равно будет иметь право на возвращение и звания, и пенсии. Если суд признает, что уголовное преследование было незаконным, и гражданин получит право на реабилитацию, то решение совета депутатов Новосибирска о лишении звания «Почетный житель города» подлежит отмене. Напомним, что сейчас почетные жители Новосибирска получают 54 315 рублей в месяц. Вдовы и вдовцы получают вдвое меньше этой суммы.

Ранее редакция рассказывала, что на майской сессии городского совета сразу 10 человек получили звание «Почетный житель Новосибирска». Среди них — первая женщина-космонавт Анна Кикина, музыкант Вадим Репин, олимпийские чемпионы Ирина Минх и Станислав Поздняков. За 113 лет существования этой традиции, почетного звания были удостоены 42 жителя нашего города.

Фото пресс-службы СО РАН

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Рубрики : Право&Порядок Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : Почетный житель Новосибирска Александр Асеев


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