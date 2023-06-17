Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО

Компания ООО «Здравмедтех-Новосибирск» запустила новый производственный цех в Бердске. На площадке инвестор намерен выпускать различные виды продукции, в том числе, для обеспечения нужд специальной военной операции. В частности, цех будет производить перевязочные материалы, а также маскировочные сети для Вооруженных Сил РФ. Эти сети недоступны для тепловизоров. Объем инвестиций в проект составил 150 млн рублей.

— Для приобретения оборудования мы воспользуемся программой министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и получим компенсацию на закупку оборудования в размере 20%, — прокомментировал генеральный директор компании «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Клевасов.

По его словам, сегодня в России такие сети производят три завода. Сети, которые намерено производить бердское предприятие, будут соответствовать современным стандартам: чтобы их не мог засечь тепловизор с дрона. Запустить производство сетей компания планирует в сентябре.

Что касается перевязочных материалов, то речь идет о производстве салфеток из нетканной марли. Сейчас их в России выпускает только один завод.

ООО «Здравмедтех-Новосибирск» работает на рынке 20 лет, специализируется на производстве одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов, является участником нацпроекта «Производительность труда». Во время пандемии компания оперативно отреагировала на ситуацию и более чем в два раза нарастила объем производства одноразовых масок, а также защитной одежды для медиков. В списке новых задач компании, помимо расширения ассортимента производства, выход на аптечную сеть.

По данным Seldon.Basis, совладельцами компании являются Оксана Мурзинова (16,7%), Алексей (51,3%), Евгений (16%) и Денис (16%) Клевасовы.

Ранее редакция сообщала о том, что бердчанка шьет носилки и маскировочные сети для участников СВО.