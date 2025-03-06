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Акционер ЗАО «Труд» не получит почти 380 млн рублей по дивидендам

  • 06/03/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Акционер ЗАО «Труд» не получит почти 380 млн рублей по дивидендам
Кассация посчитала, что бизнесмен пропустил срок исковой давности для защиты своих прав

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в кассации отменил решение Седьмого апелляционного суда о взыскании с ЗАО «Труд» и Владимира Степанова дивидендов в размере 379 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами (60 млн рублей) в пользу Петра Степанова. Кассация оставила в силе решение суда первой инстанции.

Напомним, Петр Степанов обратился в Арбитражный суд Новосибирской области в сентябре 2023 года. По материалам суда, основным видом деятельности ЗАО «Труд» являются операции с недвижимостью, включая аренду и продажу собственного недвижимого имущества. Акционерами общества являются родные братья Петр и Владимир Степановы, которым принадлежит по 50% акций компании. Степановы также являлись участниками обществ с ограниченной ответственностью «ТЦ Флагман 1», «Зеленые Купола 2», «Зеленые Купола 1», «ТЦ Флагман 4», «ТЦ Флагман 3», «Зеленые купола 3», «Зеленые Купола 4», «ТЦ Флагман 2», «Мета-Билз», ЗАО «МетаБилз», деятельность которых неразрывно связана с ЗАО «Труд»: имели по 50% долей (акций) в уставных капиталах вышеуказанных обществ, финансирование осуществляли за счет собственных средств путем выдачи займов, участвовали в распределении прибыли обществ.

В 2009 и 2019 годах Степановы приняли решение о распределении прибыли обществ. Совокупный размер прибыли, подлежащей выплате, составил 758,6 млн рублей. В 2020 году вышеназванные компании присоединились к ООО «Мета-Билз», которое вошло в ЗАО «Труд». К компании также перешла обязанность по выплате задолженности по займам, процентам по ним и распределенной прибыли в адрес Степановых.

— В 2022-2023 годах общество исполняло свои обязательства по выплате задолженности Степанову П.А. в части займов, процентов по займам, Степанову В.А. — в части распределенной прибыли в реорганизованных обществах. В июне 2023 года в обществе проведена инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, по результатам которой составлен акт. Приказом от 09.06.2023 дивиденды Степанова П.А. в размере 379,3 млн рублей с истекшим сроком исковой давности списаны, тогда как задолженность по дивидендам перед Степановым В.А. большей частью погашена (выплачена), ее остаток составил 25,5 млн рублей, — говорится в материалах суда.

Петр Степанов в иске заявил, что выплата дивидендов одному из акционеров общества при одновременном списании задолженности из того же основания с тем же сроком исполнения перед вторым акционером общества нарушает его права. Он подчеркнул, что выплатив дивиденды второму ответчику, ЗАО «Труд» признало долг по объявленным дивидендам.

Суд первой инстанции, после рассмотрения документов дела, сделал вывод, что истец пропустил срок исковой давности для защиты права. При этом суд отметил, что Петр Степанов был изначально осведомлен о выплатах в пользу Владимира Степанова, непосредственно их осуществлял посредством аккредитивов, однако, на протяжении более чем 10 лет не предпринимал никаких действий по выплате, распределенной прибыли самому себе. По мнению суда, это свидетельствует о том, что между акционерами существовали определенные семейные договоренности, поскольку данный спор это не просто корпоративный спор между двумя акционерами, это спор между двумя близкими родственниками (родные братья).

Апелляция заняла сторону Петра Степанова, но это решение не устояло в кассации.

— Суд Западно-Сибирского округа отмечает, что Петр Степанов, очевидно обладая успешными навыками в предпринимательской деятельности, имел возможность осознавать риск не востребования распределенной прибыли с 2009 года, при том что в деле не содержится информации об иной цели использования указанных средств, —отмечается в решении суда.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес. 

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Дивиденды


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