Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Руководитель практики семейного и наследственного права АБ «Гребнева и партнеры» Екатерина Маркова рассказала Infopro54 о том, почему у бизнесменов растет интерес к наследственному планированию, о рисках, которые несут наследование по закону и наследование по завещанию, и о том, как минимизировать эти риски.

Ковид стал холодным душем

— Екатерина, тема наследства тысячелетиями для человека была одной из самых актуальных. Как сейчас она трансформируется с точки зрения бизнес-интересов? Многие предприниматели, которые начинали свой бизнес в 90-е годы прошлого века, сейчас подходят к тому этапу, когда нужно думать, как передать его по наследству или разделить активы между семьей.

— Если посмотреть практику судов 90-х, то в делах по наследству делили сервиз, машину, и даже костюм Adidas и т.д. Почти 35 лет спустя объем наследственной имущественной массы увеличился в сотни, а иногда и тысячи раз, если мы говорим о разделе бизнеса. К сожалению, споры вокруг наследства (и, в частности, вокруг наследования бизнеса) — это самая болевая точка, которая может разрушить весь бизнес и некогда добрые отношения с родными, если возникнет конфликт между наследниками или партнерами. Эта тема сейчас только набирает актуальность, и с каждым годом ее значимость будет только повышаться.

Наша компания еще в 2022 году заявила об открытии такого направления, как наследственное планирование, и мы видим, что спрос к этой услуге только растет.

— С чем это связано? Вы анализировали ситуацию?

— Времена ковида, а затем и СВО показали предпринимателям, что даже успешный бизнесмен, который следит за своим здоровьем и ведет правильный образ жизни, может уйти в любой момент. Многие в ошеломлении наблюдали за конфликтом, который разворачивался вокруг компании Natura Siberica, а также за другими громкими конфликтами, связанными с наследством, и приняли решение подстраховать свой бизнес и своих наследников.

С другой стороны, многие молодые предприниматели еще не понимают, как можно так глубоко планировать, потому что их бизнес постоянно находится в движении, что-то открывается, что-то закрывается, и все это сложно собрать в кучу и понять, что можно оставить наследникам, а что — нет. Поэтому наследственное планирование — задача непростая и небыстрая, тут главное — осознать возможные риски и понять, что ты не хочешь их наступления для бизнеса, семьи и партнеров.

— Что в себя включает наследственное планирование?

— Наследодатель, собственник бизнеса при жизни принимает определенные решения по поводу будущего своих активов (владения и управления ими), обеспеченности семейного благополучия и закрепляет их юридически, чтобы впоследствии минимизировать конфликты между наследниками и партнерами. Это особенно важно, если предприниматель хочет, чтобы его бизнес, дело всей его жизни сохранилось и продолжало развиваться. Кроме того, крайне важно подготовить и самого наследника, определив его роль, а также бизнес — обеспечить его функционирование на случай ухода основателя.

Наследование по закону и завещанию — в чем разница

— Какие риски, связанные с наследством, вы наблюдаете?

— Законодательство РФ дает возможность наследовать по закону и по завещанию, когда завещатель излагает волю в отношении имущества.

Если говорить о наследовании по закону, то, на первый взгляд, кажется, что «все получат поровну, никто не будет обделен», существует очередность наследования. Первая очередь — это родители, дети и супруги, которые наследуют имущество в равных долях, при этом преимуществ, что кому-то достанется доля больше, а кому-то меньше, ни у кого нет. Но если наследуется имущество, нажитое в браке, то переживший супруг выделяет супружескую долю из общей наследственной массы в размере 50%, а все остальное в равных долях делится между всеми наследниками.

Одно дело, когда у наследодателя есть супруга и ребенок — тут, вроде, особо и не о чем конфликтовать. Однако чаще встречается ситуация, когда наследников много. Это могут быть дети от разных браков, родители, и при этом у наследодателя большое количество активов: жилая и коммерческая недвижимость, работающий бизнес, требующий ежедневного управления. Между тем наследники, пока не получат свидетельство о праве на наследство, не могут осуществлять свои права как собственники этих активов. Они не могут вступить в состав участников общества, заключать договоры, избрать директора, а также зарегистрировать на себя недвижимость и т.д. Минимальный срок такого переходного периода, если между наследниками нет никаких конфликтов, — шесть месяцев. Представляете, что за это время может произойти с компанией? А если учесть, что в наследственных делах, связанных с бизнесом, без конфликтов обходится крайне редко, то период безвременья растягивается на годы.

Бывают ситуации, когда наследодатель являлся единственным собственником компании, а также ее директором. Здесь тоже возникает проблема, так как нет

человека, который бы заново назначил директора, и у компании нет руководителя, а наследники этого сделать не могут. В такой ситуации единственный путь — назначить доверительного управляющего. Но далеко не всегда это удается сделать — опять же по причине конфликта между наследниками и их несогласованности в выборе кандидатуры такого управляющего. У нас нет прямой нормы закона, которая говорит, что если наследники конфликтуют, то нотариус сам назначает доверительного управляющего. Есть методические рекомендации нотариальной палаты, но не закон. Мнения нотариусов по этому вопросу разделились.

Кто-то говорит: если вы конфликтуете — идите в суд и там разбирайтесь, а ко мне придете с готовыми решениями.

Есть нотариусы, которые говорят: если вы конфликтуете, тогда я сам возьму на себя эту инициативу и назначу доверительного управляющего.

Однако судебная практика вокруг Natura Siberica привела к тому, что сейчас многие нотариусы отказываются брать на себя ответственность с назначением доверительного управляющего. И их опасения понятны.

А в это время компания продолжает жить без директора, счета заблокированы, расчеты с контрагентами осуществить возможности нет, выплатить зарплату сотрудникам — тоже, получается точка безысходности.

— Может ли эти проблемы «расшить» наследование по завещанию?

— Да, может, если его грамотно продумать и прописать. Ведь зачастую представляется, что завещание — это документ, где написано коротко и по делу: завещаю все свое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, тому-то. И точка. Также бытует мнение, что завещание легко оспорить.

Оба мифа имеют право на жизнь, поэтому сегодня очень важно четко понимать, какие возможности дает нам этот инструмент и что обязательно необходимо учесть. Безусловно, можно «закрепить» конкретный объект наследования за конкретным наследником. Если речь идет о бизнесе, то его можно завещать компетентному наследнику, который проявляет себя в качестве управленца, а другим завещать выплату дивидендов или иное имущество. То есть фактически зафиксировать роль наследника (владелец, управленец или получатель дохода).

— Но здесь возникает тот же риск, что и в случае наследования по закону: наследник по завещанию вступит в права через шесть месяцев. Кто будет управлять компанией все это время?

— Да. Для этого наследодатель в завещании назначает кандидатуру душеприказчика – исполнителя завещания, определяет круг его полномочий. Это аналог доверительного управляющего, но его выбрал сам завещатель.

Бывают ситуации, когда среди наследников вообще нет человека, который мог бы продолжить бизнес: ни у кого нет желания, компетенций и т.д. Тогда, если бизнес с партнером, долю можно завещать ему, при этом за переданную долю партнер платит наследникам дивиденды (возложить на партнера завещательный отказ). Но тут тоже возникает риск, так как партнер после дня X может и не захотеть делиться по вполне объяснимой причине: ранее компанию тянули два человека, а сейчас он один, и почему тогда он должен выплачивать деньги тем, кто ничего не делает.

— По каким причинам оспаривается завещание?

— Чаще всего это так называемый порок воли — неспособность понимать и осозновать свои действия. Например, завещатель серьезно болел, неоднократно проходил лечение сильными препаратами или в принципе уже находился на больничной койке в момент составления завещания. Такое положение дел может увеличивать шансы на оспаривание завещания, опять же если судебная экспертиза подтвердит искаженность его сознания, что явилось причиной несоответствия его истинной воли той, что указана в завещании. Еще один риск — возраст, когда человек находится в преклонных годах и могут возникнуть сомнения в «ясности его ума и твердости памяти». Но здесь можно завещателю подстраховаться: пройти психиатрическое освидетельствование, получить соответствующую справку о состоянии здоровья в день составления завещания, также провести видеофиксацию процедуры удостоверения завещания, запись которой будет храниться у нотариуса, например.

Кроме того, есть крайне важное условие, часто не учитывающееся при составлении завещания, — обязательная доля в наследстве, что означает получение доли в наследстве определенными категориями лиц вне зависимости от содержания завещания Обязательные наследники — это несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, иждивенцы наследодателя. При написании завещания у наследодателя еще может не быть ребенка, а родители чувствуют себя хорошо, поэтому они не упоминаются в очереди на наследство. А потом наследодатель может забыть или не успеть переписать завещание. В такой ситуации завещание также может быть оспорено. Однако обязательный наследник будет иметь право не на равную с остальными наследниками долю, а на половину от этой доли.

Везде соломку не подстелешь

— Что нужно учесть в завещании, чтобы минимизировать неприятные сюрпризы для наследников?

— В каждой ситуации, связанной с делом о наследстве, можно найти риски — и на 100% превентивно от них защититься невозможно, как и гарантировать, что никакого конфликта не будет.

Например, если открыто наследственное дело и нотариус выдаст каждому наследнику свидетельство согласно его доле, то проблема все равно останется, так как все это имущество будет находиться в долях. Судебная практика показывает, что долевая собственность — практически неразрешимая ситуация, пока собственники не договорятся. Если у них неприязненные отношения, то продать свою долю как единоличный собственник они не смогут, как и не смогут проживать под одной крышей, например, или вести бизнес. Поэтому люди идут в суды, но законодательство у нас также не имеет широких возможностей в этом вопросе. Преимущественное право на дом, к примеру, есть у наследника, если он проживал с наследодателем в этом доме, пользовался им или имел право собственности на долю в этом доме. Бывают ситуации, когда наследники узнают о наследстве только после смерти наследодателя. Например, при жизни отца дети даже не знали, что у него есть коммерческие объекты, какой-то бизнес, кто-то из детей не общался с отцом, так как он создал другую семью. Они идут в суд, но преимущественного права у них нет. И принудить одного наследника отдать другому наследнику объект, а взамен выплатить компенсацию, суд не может. Лишить кого-то принудительно доли, если только она не является незначительной, тоже не получится. Вот и возникает тупиковая ситуация с долевой собственностью.

В случае с обязательной долей наследства при наследственном планировании можно распределить между наследниками ключевые активы и выделить незавещанную часть для непредвиденных ситуаций.

Сейчас и у молодых предпринимателей, которым нет еще 40 лет, тоже просыпается интерес к планированию наследства, так как есть дети, родители, супруги, несколько видов бизнеса — и они хотят навести порядок в делах. И им, конечно, на сегодня достаточно не просто продумать все далеко наперед, тем более когда дети несовершеннолетние, но выявить наиболее слабые точки и закрыть эти пробелы — точно по силам, и это уже хорошее начало. А бывает, например, ситуация, когда у собственника есть биологический отец, с которым в жизни-то и не общался никогда, но тот вписан в свидетельство о рождении. И по закону отец будет иметь право на обязательную долю в наследстве, что может стать неприятным сюрпризом, если заранее не учесть этот факт.

— А если наследодатель при жизни обсудит все с потенциальными наследниками и заручится их согласием на распределение наследства?

— Конечно, семейный разговор и объяснение завещателем своей воли — это тоже один из элементов снижения споров в будущем, потому как основные причины конфликтов вокруг наследства — это ощущение несправедливости и неумение договариваться. И понятно, что в теории достаточно легко об этом говорить, но на практике — сложно, так как люди в принципе не любят разговаривать на тему смерти.

— А если речь идет о партнерском бизнесе?

— Тему наследования точно следует обсудить и с партнерами, главное — зафиксировать письменно все договоренности. Каждый из партнеров должен понимать, какие действия будет необходимо предпринимать в случае ухода из жизни одного из них. Готовы ли они работать с наследниками друг друга либо поставить под условие их вход в бизнес? Или возложить друг на друга завещательный отказ, а наследникам платить часть прибыли?

При этом прописать в уставе, что наследники одного партнера могут участвовать в управлении компанией, а наследники другого нет — не получится. В этой связи важно обратить внимание, на то что предусмотрено в уставе — свободный вход наследников в состав участников или только с согласия остальных партнеров. Потому как может оказаться сюрпризом, что через шесть месяцев в состав компании войдут трое наследников, начнут управлять компанией, а партнер (а зачастую и сами наследники) к этому не готовы. Также важно учитывать, что если войти в состав участников наследники могут только с согласия остальных, и такое согласие не предоставляется,

то наследники имеют право на выплату компенсации в размере действительной стоимости их доли. Но здесь тоже может возникнуть почва для споров, так как у наследников одно представление о том, какой бизнес был у наследодателя, и они примерно знают, сколько «папа приносил денег каждый месяц», а у партнера может быть совершенно другое.

Бывают ситуации, когда бизнес крупный, и общество просто не может в течении положенных по закону трех месяцев произвести причитающуюся наследникам выплату, поскольку это может быть губительным для компании — и это тоже почва для конфликта. Поэтому крайне важно заранее обсудить все эти вопросы с партнерами и найти приемлемое решение, тем более что юридические инструменты для этого существуют.

Прошли стадию принятия

— Вы отмечали, что спрос на наследственное планирование будет расти. Почему так в этом уверены?

— Я вижу, что сейчас многие бизнесмены прошли первый этап — принятие и осознание того, какие глубокие проблемы могут возникнуть при наследовании, поэтому дальше начнется серьезная работа. Как мы отмечали в начале разговора, приходит время предпринимателей, начинавших бизнес в 90-х годах прошлого века, и для них вопрос планирования является острым. Также не секрет, что бывают ситуации, когда основатели бизнеса по разным причинам «записывают» его не только на родственников, но и на коллег, сторонних лиц и т.д., и потом неожиданно осознают, что имущество, которое они считают своим, де-юре принадлежит другим людям. И в случае их смерти именно родственники номинальных владельцев будут претендовать на эти активы, а наследники основателя их не получат. И эти вопросы сегодня тоже важно понимать и закрывать.

— Наследуется не только имущество, но и долги?

— Конечно, и это еще один блок, который исследуется при наследственном планировании. Помимо реестра активов, анализируем реестр пассивов предпринимателя, его обязательства, чтобы для наследников не было неприятных сюрпризов. В любом случае наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, но это может быть очень неприятной историей. Никому не хочется платить по долгам, а кредиторы не будут ждать, пока наследник продаст наследственное имущество и рассчитается по долгам — он будет отвечать своими личными активами.

— В вашей юридической практике насколько часто процесс передачи бизнеса по наследству проходит безболезненно?

— Официальной статистики по этому поводу нет, но, на мой взгляд, бесконфликтно завершается очень небольшой процент историй. Ведь важно понимать, что наследственное планирование — это еще один предпринимательский риск. Этот риск нужно принять, как принять то, что минимизировать его можно, а исключить нельзя. Но этот риск точно — наименьший в сравнении с тем, что может случиться, если все-таки ничего не планировать.

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