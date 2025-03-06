Флорист объяснил новосибирцам, как правильно выбрать букет офлайн и онлайн

По внешнему виду цветов можно легко определить их свежесть. У недавно срезанных упругие лепестки насыщенного оттенка и плотные бутоны. Также следует обратить внимание на стебель, его срез и листья: они должны быть зелеными, без потемнений. Если букет выбирается онлайн, то лучше запросить у продавца фотографию перед отправкой курьером. Об этом Infopro54 рассказал руководитель направления по привлечению и сопровождению партнеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow Алексей Белкин.

— Некоторые виды цветов сохраняют свою свежесть дольше других. Например, розы, лилии и хризантемы считаются самыми стойкими. Наибольшей популярностью 8 Марта пользуются тюльпаны — при правильном выборе и должном уходе они могут сохранять свежесть до 10 дней. Стоит обратить внимание на степень раскрытия бутонов. Отдать предпочтение следует тем экземплярам, которые ещё не полностью распустились. Рекомендуется хранить тюльпаны дома без упаковки и ежедневно срезать стебли под углом 90 градусов, — пояснил эксперт.

Чтобы не ошибиться с выбором цветов онлайн, можно почитать отзывы других покупателей, при этом обратив внимание на фотографии, их соответствие карточке товара и другие замечания клиентов. Об уровне сервиса проще всего узнать по ответам магазина на мнения покупателей. Если планируется совершить покупку в обычном магазине, то можно почитать отзывы в приложениях онлайн-карт.

— Одним из факторов удачного букета является его доставка. Хороший магазин обычно предоставляет гибкий выбор между слотами — это важно для того, чтобы клиент мог своевременно получить букет и создать условия для последующего его хранения (например, срезать цветы и поставить их в вазу с прохладной водой). Кроме того, некоторые платформы предоставляют возможность сделать сюрприз для получателя. Продавцы могут самостоятельно узнать адрес доставки и отправить подарок анонимно, — добавил Алексей Белкин.

Напомним, эксперты Сибирского ГУ ЦБ предупредили, что накануне Международного женского дня жительницы Новосибирска могут столкнуться с неприятной схемой мошенничества. Злоумышленники отправляют букет цветов без указания отправителя, якобы в честь праздника. Аналитики ЦБ рекомендовали жительницам города быть аккуратнее и никому не называть код из СМС.

Ранее редакция писала о том, что жители сибирского мегаполиса в среднем планируют потратить на весенний подарок три тысячи рублей.