Акционеру одного из угольных предприятий Кемеровской области грозит до 6 лет колонии

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении акционера одного из угледобывающих предприятий Кемеровской области, обвиняемого в уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 с. 199 УК РФ). О какой компании идет речь в прокуратуре не уточняют.

По данным следствия, что акционер угледобывающего предприятия с целью получения необоснованной налоговой выгоды и уклонения от уплаты налога на прибыль организации за 2009 год в виде внереализационного дохода организовал изготовление фиктивного соглашения об уступке права требования долга. По условиям соглашения находящееся в процессе ликвидации и подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью переуступило другому действующему и подконтрольному ему же обществу с ограниченной ответственностью право требования долга к акционерному обществу в размере более 420 млн руб., после чего акционер организовал отражение данного соглашения в бухгалтерском учете.

— В результате в налоговую декларацию акционерного общества по налогу на прибыль за 2009 год внесены не соответствующие действительности сведения о заниженном размере прибыли, что повлекло незаконное уменьшение налога, подлежащего уплате предприятием в бюджет, на сумму более 50 млн руб., — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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