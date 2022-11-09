Самокаты закрывают сезон

Кикшеринговый оператор Whoosh 8 ноября завершил сезон самокатов в Новосибирске и Красноярске и ушел на зимние каникулы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За прошедший сезон новосибирцы суммарно проехали 3 500 000 км на самокатах сервиса. Количество поездок увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

— Подавляющее большинство жителей и гостей Новосибирска арендовали самокаты для того, чтобы добраться по делам: от остановок общественного транспорта до дома или работы, от дома — до торгового центра, центров деловой и социальной активности. Доля транспортных поездок составила 80 %, — поясняют в компании. — В прошедшем сезоне пользователи электросамокатов в Новосибирске стали более аккуратными при поездках.

Ранее в компании сообщали, что большинство поездок совершается по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистралям, улицам Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистской, проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту.

Красноярцы за прошедший сезон проехали более 3 000 000 км, что в четыре раза больше чем в прошлом сезоне. Количество пользователей сервиса увеличилось почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

— Подавляющее большинство жителей и гостей Красноярска арендовали самокаты для того, чтобы добраться по делам. Доля транспортных поездок составила более 70%, — уточнили в Whoosh.

Самыми популярными маршрутами для поездок на самокатах Whoosh в Красноярске стали улицы Александра Матросова, Лесопарковая и Высотная.

В Whoosh сообщили, что самокаты вернутся на улицы городов Сибири после того, как уйдет снег и температура станет комфортной для поездок. Ориентировочно старт сезона 2023 намечен на март- апрель.

Напомним, сезон -2022 для операторов кикшеринга в Новосибирске вновь стал нервным. Если в прошлом году ключевой темой была скорость с которой арендаторы ездили на самокатах по городу, то в этом — парковки . В мэрии Новосибирска решили упорядочить размещение самокатов по городу, а также обеспечить приток в бюджет новых средств от аренды. В судах сейчас рассматривается несколько исков , как от операторов кикшеринга к органам власти, так и в отношении них.

Ранее редакция сообщала, что кикшеринговым компаниям нужно минимум 1,5 тысячи парковок для самокатов в Новосибирск.