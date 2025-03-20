Акция «Часовой у Знамени Победы» стартовала в Новосибирской области

Ученики школ Новосибирской области будут нести Вахту памяти у Знамени Победы. Старт акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941, дала министр образования региона Мария Жафярова в школе №220 города Новосибирска. Ветераны Вооруженных Сил и боевых действий торжественно передали копии Знамен юнармейцам из 18 районов области.

— По инициативе Президента России этот год объявлен годом 80-летия Победы, и акция «Часовой у Знамени Победы» приурочена к этой знаменательной дате. В рамках мероприятия лучшие ученики школ, которые проявили себя в учебе, внеурочных мероприятиях, дополнительных занятиях, удостаиваются права нести почетную вахту у копий Знамени Победы, — сказала она.

Акция пройдет с 1 апреля по 15 мая 2025 года в образовательных организациях Новосибирской области.

Школьники также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Для них проведут уроки мужества, экскурсии в школьные музеи, тематические викторины и соревнования. В каждом муниципальном районе и городском округе определят три школы-победителя, которые наиболее активно будут участвовать в мероприятиях акции. Вв них копии Знамен Победы останутся на вечное хранение.

Цель акции «Часовой у Знамени Победы» — популяризация государственных реликвий России, формирование уважения к государственным символам у молодежи, воспитание патриотизма и сохранения исторической памяти о славных страницах истории Великой Отечественной войны, выявление эффективных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей.

Ранее редакция сообщала о том, что перед празднованием Дня Победы наружная реклама пропадет с центральных улиц Новосибирска. На ее месте появятся баннеры с историческими фактами и фотографиями в честь Дня Победы.