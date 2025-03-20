Дочерняя компания Ростеха вложит в лабораторию новосибирского вуза 70 млн рублей

В рамках стратегического проекта по созданию дизайн-центра силовой электроники НГТУ НЭТИ совместно с ГК «Элемент» формируют площадку для опытного производства изделий из микроэлектроники.

— В университете мы отрабатываем технологии, которые потом можно интегрировать в производство. Площадка позволяет обучать студентов, показывая им, как происходит формирование различных изделий. У них есть возможность пройти все стадии: от разбора техзадания до получения готового изделия, — пояснил на пресс-конференции первый проректор Новосибирского государственного технического университета Василий Янпольский.

В планах партнеров — расширение сотрудничества.

— ГК «Элемент» намерена создать в университете лабораторию для разработки новых приборов. Первоначально речь идет о многоканальном вакуумном транзисторе. В оснащение лаборатории только в 2025 году ГК «Элемент» планирует вложить 70 млн рублей, — подчеркнул Янпольский.

На пленарном заседании «Компоненты технологического суверенитета в промышленности» форума «МашЭкспо Сибирь-2025» в Новосибирске, где участники обозначили ключевые проблемы, актуальные для промышленности и машиностроения, а также предложения по их решению, ректор НГТУ Анатолий Батаев рекомендовал представителям предприятий, заинтересованным в привлечении перспективных студентов, поддерживать молодежные команды, которые создаются в вузах под различные проекты.

Напомним, в Новосибирской области еще в 2018 году обсуждалась возможность создания кластера микроэлектроники. Инициатором этого проекта выступала ГК «Элемент», которая входит в АФК «Система». Инвестор планировал создать площадку на заводе АО «НЗПП Восток» (Входит в ГК «Элемент». — Ред.). Под этот проект он планировал получить из федерального бюджета субсидию в размере 900 млн рублей. Однако, впоследствии инвестор пересмотрел свои планы.

ГК «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и Ростеха, созданное в 2019 году на базе ведущих отечественных предприятий отрасли. Один из крупнейших производителей электроники в России.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузе Новосибирска открыли лабораторию для решения задач микроэлектроники.