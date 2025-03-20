Банки начали снижать ставки по ипотеке

В пятницу, 21 марта пройдет очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Большинство экспертов прогнозируют, что она останется на текущем уровне 21%. Несмотря на это финансовые организации начали пересматривать условия кредитования.

В частности, в сети появилась информация о том, что с 20 марта ставки по рыночным ипотечным программам меняет ВТБ они будут начинаться от 28,4% годовых.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин пояснил, что это стало возможно благодаря снижению стоимости фондирования на рынке. Напомним, ставки по вкладам начали снижаться в феврале.

— Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно. С учетом сигналов ЦБ, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж, — отметил Сергей Бабин.

Ранее о снижении ставок на ипотеку объявил Сбербанк, где ставки стартуют от 27,6% (вторичка) и от 28,2% (новостройки, взнос от 50%). Уралсиб снизил ставку на новостройки до 22,79% (взнос от 15%). ДОМ.РФ предлагает ипотеку на новостройки от 16,3% (взнос от 20%).

Напомним, ставки по ипотеке начали расти весной 2024 года после того, как Центробанк начал повышать ключевую ставку и вышли на пик к ноябрю 2024. После этого выдача рыночных кредитов в стране резко сократилась.