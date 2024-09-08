Работодатели Новосибирска заманивают сотрудников вакансиями с проживанием

Новосибирск входит в десятку крупных городов России по количеству вакансий с проживанием. По данным hh.ru, в первом полугодии 2024 года в городе было более 7 тысяч таких предложений. По России количество таких предложений за год выросло на 13% до 87 тысяч.

Самые востребованные сферы, где работодатели готовы субсидировать аренду сотрудникам, — строительство и недвижимость, медицина и фармацевтика, промышленное оборудование, металлургия, тяжелое машиностроение, а также услуги для бизнеса. Среди специалистов наибольший спрос на врачей, разнорабочих, токарей, водителей и фармацевтов. По данным сервиса Яндекс Недвижимость, стоимость аренды квартиры в Новосибирске сейчас стартует от 14 000 рублей за студию, а в среднем по городу составляет 40 000 рублей.

— Развитие инфраструктуры и городской среды в регионах стимулирует интерес россиян к переезду в другие города. Еще одним таким инструментом можно считать привлекательные условия с точки зрения трудоустройства. Помимо удаленного формата работы и открытия офисов крупных компаний в регионах — на интерес к переезду может повлиять возможность решить свой квартирный вопрос за счёт работодателя. Таким образом, специалисты могут снизить финансовую нагрузку при переезде, присмотреться к новой локации и в дальнейшем задуматься о покупке своего жилья, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

По данным экспертов компании, жилье в регионе часто присматривают покупатели из Алтайского края (на их долю приходится 4,5% всех просмотров), Москвы и Подмосковья (4,4%), Кемеровской области (2,8%), Омской области и Якутии (по 1,3%). Покупку квадратных метров за пределами своего региона новосибирцы чаще всего рассматривают в Омской области (40,3% от общего спроса), Красноярском крае (25,2%), Воронежской области (17%), Краснодарском крае (11,7%) и Ленинградской области (11,1%).

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова подтвердила интерес работодателей к такому инструменту привлечения кадров, как проживание.

— Мы наблюдаем, что многие компании предлагают работникам, особенно иногородним, не только оплату проезда до Новосибирска, но и различные скидки на оплату жилья. Особенно это актуально для дефицитных специалистов, таких как врач-офтальмолог, геодезисты, инженеры, технологи, — перечисляет собеседница Infopro54. — Очень часто вакансии с проживанием предлагают строительные компании.

Алла Литвинова назвала несколько вариантов, которые работодатели прописывают в вакансиях с проживанием:

Работодатель готов очень нужному специалисту оплачивать аренду квартиры на срок до 3 месяцев , а потом переходить на оплату аренды в пропорции 50% на 50% . Это актуально для патовых ситуаций, когда человек необходим компании «вчера».

, а потом переходить . Это актуально для патовых ситуаций, когда человек необходим компании «вчера». Работодатель сразу предлагает сотруднику льготу по оплате аренды квартиры 50% на 50% .

. Работодатель предлагает место в общежитии. Это актуально для производственных компаний, но таких вариантов в Новосибирске мало.

— Пока мы не встречали на рынке вариантов, когда работодатели готовы строить жилье даже для самых нужных сотрудников. Самый близкий к этому вариант — новичкам предлагают первые полгода софинансировать часть ипотечных платежей, если сотрудник покупает квартиру в Новосибирске, — поясняет Литвинова. — Некоторые компании покупают служебные квартиры, как маневренный фонд, и заселяют в них сотрудников на испытательный срок. Если человек остается работать, то далее он сам снимает или покупает квартиру.

По ее словам, соискатели, как правило, очень позитивно относятся к вакансии с проживанием. При наличии выбора наиболее востребована ипотека, на втором месте — софинансирование по аренде квартиры. При этом соискатели пытаются продавить работодателя на увеличение периода софинансирования.

— С другой стороны количество соискателей готовых к релокации в целом на рынке не очень велико. Многих высококлассных специалистов не заманишь ни хорошими зарплатами, ни софинансированием ипотеки или аренды квартиры. Они морально не готовы покидать город своего проживания. У нас очень высок уровень оседлости, —констатирует Алла Литвинова.

Напомним, в Новосибирской области уже не первый год поднимается вопрос о строительстве домов для сотрудников предприятий. Как отмечали эксперты, это будет серьезным конкурентным преимуществом работодателя в условия дефицита кадров и роста цен на жилье.

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