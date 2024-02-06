Аксиньин день: почему 6 февраля нельзя стричь волосы и рассказывать сны

Согласно православному календарю, 6 февраля посвящено памяти преподобной Ксении Петербургской, известной как Аксинья-полузимница. Верующие традиционно посещают храмы и молятся святой, прося о помощи в мирских делах, семейном счастье и здоровье близких.

Считалось, что в Аксиньин день зима начинает отступать, уступая место весне.

В старину 6 февраля (24 января по старому календарю —прим. редакции) люди старались провести время в кругу семьи. В доме необходимо было убраться, постирать вещи и погладить белье. Приготовлению еды уделялось особое внимание: на столе обязательно должны были быть пельмени, либо вареники. Еще наши предки рекомендовали на Аксинью сватов засылать и играть свадьбы — обряды сулили молодым долгую и счастливую жизнь.

Делиться снами, увиденными в ночь с 5 на 6 февраля, считалось дурной приметой: если сны добрые — не сбудутся, если нехорошие — воплотятся в реальность.

Также запрещалось стричь волосы и ногти, чтобы не укоротить себе жизнь.

В старину считалось, каков Аксиньин день — такова и весна будет. Если ясно и греет солнце, значит и весна будет красной. Метель предвещала позднюю весну.

Много звезд на небе – предвестник снегопада.

Ранее редакция сообщала о том, какую погоду предвещали суетливые белки и кричащие синицы в Агафьин день.