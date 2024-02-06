Автобус объехал пробку через узкие дворы в Новосибирске

Хитрый водитель автобуса №79 решил объехать пробку по дворам в Новосибирске. Жители домов в Дзержинском районе были удивлены и возмущены.

Автобус на момент столь неожиданного маневра был полностью забит людьми. Однако водитель не сопоставил габариты своего транспорта и узких дворов на Бориса Богаткова, 230 и Бориса Богаткова, 208/3.

― О своём решении водитель явно сильно пожалел, снеся столбы ограничения, ― рассказал очевидец в группе в ВКонтакте АСТ-54.

На кадрах предоставленного видео можно рассмотреть, как автобус пытается протиснуться в узком проезде. Нашелся даже один человек, который различными жестами помогал ему. Был ли это пассажир автобуса или прохожий ― неизвестно.

Стоит отметить, что вчера, 5 февраля, вечером образовалась пробка на улице Кошурникова.

― По факту данной публикации сотрудники Госавтоинспекции будут ориентированы на установление личности водителя и привлечении его к административной ответственности. Согласно п. 17.2 и п. 17.4 ПДД РФ запрещается сквозное движение механических транспортных средств в жилой зоне и на дворовых территориях, ― прокомментировали в городском ГИБДД.

Ранее редакция сообщала о том, что рейсовый автобус с пассажирами загорелся на трассе под Новосибирском.