Актер Алексей Чадов приедет на Всемирный фестиваль молодежи в Новосибирск

На региональную образовательную программу Всемирного фестиваля молодежи, проходящую в Новосибирске, приедет российский актер и режиссер Алексей Чадов. Звезда «9 роты» встретится со студентами в концертном зале Новосибирского государственного аграрного университета в 12:00 15 марта. На мероприятии Чадов расскажет о своем учителе – режиссере Алексее Балабанове, который заметил потенциал начинающего актера еще в студенчестве и дал ему главную роль в фильме «Война».

Всемирный фестиваль молодежи объединил россиян из разных регионов и иностранных участников, которые в составе нескольких команд отправились в путешествие по России. В Новосибирск 13 марта приедут 65 студентов из 35 стран, в числе которых Иран, республика Корея, Камбоджа, Перу, Мексика, Ирландия, Великобритания, Алжир и другие. Иностранные студенты познакомятся с новосибирскими учебными заведениями, работой крупных инновационных компаний региона, посетят музеи и театры, зоопарк и новую ледовую арены, отведают блинов на Масленичной неделе.

Генеральным партнером фестиваля, организованного по указу Владимира Путина, выступает Общество «Знание».

— Мы подготовили порядка 200 различных мероприятий в регионах, чтобы продлить просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи и погрузить каждый регион в атмосферу праздника, культурного, образовательного обмена. Мы подобрали самые интересные форматы и темы, чтобы молодёжь, которая не была в Сириусе, стала частью большого сообщества фестиваля, — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее редакция сообщала о том, что звезда сериалов «Слово пацана» и «Оффлайн» Никита Кологривый выступит на фестивале «Семейные традиции» в родном Новосибирске.