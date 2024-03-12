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Кандидат в мэры Новосибирска Дмитрий Тайлаков рассказал о своей программе

  • 12/03/2024, 16:21
Автор:
Кандидат в мэры Новосибирска Дмитрий Тайлаков рассказал о своей программе
Претендент на должность мэра действует самостоятельно и не входит ни в одну политическую фракцию.

Кандидат на должность мэра Новосибирска, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков эксклюзивно рассказал корреспонденту Infopro54 о программе, с которой идет на выборы мэра. Он заверил, что действует самостоятельно и не входит ни в одну политическую фракцию.

— Я не связан с какими-либо политическими структурами и крупными бизнесами. Не принадлежу ни к одной политической фракции и не собираюсь никуда вступать. И в данной ситуации считаю это даже преимуществом. На мой взгляд, отдавать предпочтение какому-то политическому направлению, работая на должности мэра, на которую я претендую, было бы не совсем правильно, — поделился Дмитрий Тайлаков в беседе с корреспондентом Infopro54.

Дмитрий Тайлаков рассказал о своей программе развития Новосибирска. Ее базовыми положениями стали развитие бизнеса и переориентация городского бюджета на социальные нужды.

— Новосибирск — третий город в стране. У него много проблем и все их знают. Уверен, что каждый из кандидатов будет указывать в программе основные болевые точки: ЖКХ, дороги и другое. Они лежат на поверхности. Но здесь важен подход к решению проблем. Моя программа в основном посвящена вопросам социальной политики и экономики. Я не буду рассказывать обо всех пунктах программы — это займет очень много времени. Могу сказать, что в ней я предлагаю сделать акцент на увеличении доходных предприятий, которые обеспечат мегаполис налогами и рабочими местами. Большое внимание уделено  привлечению бизнеса для решения социальных проблем, поддержке участников СВО и переформатированию маршрутной сети общественного транспорта. В программе несколько блоков, но цель одна — повысить благосостояние граждан и повысить привлекательность города, — уточнил кандидат в мэры.

Дмитрий Тайлаков родился в 1979 году под Новосибирском. Приехал в город в 1996 году. В 1999 году окончил Новосибирский геологоразведочный техникум по квалификации техник-геофизик. С 1999 по 2001 год отслужил в рядах российской армии. В 2009 году получил высшее образование в НГУЭУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (машиностроения)». Неоднократно проходил программы повышения квалификации. Свою трудовую деятельность начинал с рабочего, дошёл до должности начальника сейсморазведочной партии. В 2023 году решил уйти из геофизики и организовал ИП, основным видом деятельности которого является торговля через автоматы (дополнительный доход). Женат. Воспитывает сына.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Вместе с заявкой, они должны предоставить на конкурс программу развития города Новосибирска. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

Претенденты на должность мэра пройдут письменное тестирование на знание федерального и местного законодательства. Для прохождения в следующий этап, за 90 минут кандидатам необходимо правильно ответить на 16 вопросов из 30 вопросов. Ранее отмечалось, что на первых этапах комиссия будет тщательно отслеживать, чтобы кандидаты не списывали при ответах на вопросы. Кроме того, будет тщательно проверяться программа кандидата, чтобы избежать компиляции с программ кандидатов аналогичных конкурсов из других городов России.

Комиссия по отбору мэра Новосибирска состоит из восьми человек. Председателем комиссии избран первый замгубернатора Юрий Петухов, его заместителем — спикер горсовета Дмитрий Асанцев. От правительства региона в комиссию также входят руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов и министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. От горсовета Новосибирска — председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по социальной политике и образованию Игорь Атякшев, а также заместители председателя горсовета Антон Тартышный и Николай Тямин.

Позже депутаты проголосуют за лучшего кандидата.

На данный момент в списке претендентов, представивших документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска числятся три человека. Помимо Дмитрия Тайлакова, о своем участии в конкурсе заявили депутат горсовета Игорь Украинцев и военнослужащий Александр Трушакин.

Ранее редакция сообщала, что председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост мэра Новосибирска рассказал студентам, каким должен быть будущий градоначальник.

Фото предоставлено Дмитрием Тайлаковым, из личных архивов

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : кандидат в мэры выборы мэра Новосибирска


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