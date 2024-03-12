Ученый назвал дату наступления астрономической весны в Новосибирске

В Большом новосибирском планетарии рассказали, когда в регион придет астрономическая весна.

— Весеннее равноденствие наступит в середине марта. В этот же день настанет астрономическая весна: продолжительность ночей пойдет на убыль, а световой день будет больше 12 часов, — рассказал Atas.Info специалист планетария Олег Кашин.

В 2024 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта. Событие произойдет в 10 часов утра по местному времени.

— Астрономически это выражается в том, что центр Солнечного диска в его видимом движении по небесной сфере пересечет экватор, направляясь в Северное полушарие, — добавил ученый.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте жители Новосибирска могут наблюдать за кармическим новолунием.