Актер из Новосибирска Никита Кологривый опроверг раздачу автографов на выборах

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый в своем телеграм-канале опроверг фан-встречу со своими поклонниками в Москве во время выборов президента РФ.

— С 16 по 19 марта я буду находиться на кинофестивале в Новосибирске, — сказал Кологривый.

Также он отметил, что будет голосовать удаленно.

Напомним, что в кинотеатре «Победа» пройдет кинофестиваль «Семейные традиции» (16+). Во второй день, 16 марта, Кологривый торжественно откроет фестиваль и раздаст автографы. Билеты на фестиваль уже закончились. На него зарегистрировались больше 3 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что актер Алексей Чадов приедет на Всемирный фестиваль молодежи в Новосибирск.