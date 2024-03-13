Актер из Новосибирска Никита Кологривый опроверг раздачу автографов на выборах

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый в своем телеграм-канале опроверг фан-встречу со своими поклонниками в Москве во время выборов президента РФ.
— С 16 по 19 марта я буду находиться на кинофестивале в Новосибирске, — сказал Кологривый.
Также он отметил, что будет голосовать удаленно.
Напомним, что в кинотеатре «Победа» пройдет кинофестиваль «Семейные традиции» (16+). Во второй день, 16 марта, Кологривый торжественно откроет фестиваль и раздаст автографы. Билеты на фестиваль уже закончились. На него зарегистрировались больше 3 тысяч человек.
Ранее редакция сообщала о том, что актер Алексей Чадов приедет на Всемирный фестиваль молодежи в Новосибирск.
Фото со страницы Никиты Кологривого в Телеграм
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