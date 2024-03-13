«Вам, ребята, наш пламенный привет!»: семья пенсионеров из Новосибирска отдала на СВО полмиллиона рублей

Ветераны с большим и добрым сердцем из Новосибирска сняли с банковских карт все свои сбережения и передали военным в зону СВО.
Семья пенсионеров совершила настоящий подвиг, оказав необходимую помощь нашим бойцам, которые участвовали во взятии Авдеевки.
― В моей жизни есть разные люди, так уж сложилось ― широкий круг общения. Но, хороших всегда больше! А ещë встречаются уникальные! Семья и Родина – едины, ― рассказала руководитель отделения «Народного фронта» в Новосибирске Светлана Заикина.
Бывший педагог, ветеран труда, почетный работник системы образования РФ Олег Захарович Жаворонков готовился к празднованию своего юбилея, который наступит 29 марта. Любящая супруга начала суетиться, чтобы организовать торжество и собрать за большим столом всех друзей и родственников.
― Жена моя беспокойная, начала думать, как юбилей этот отмечать. Я говорю: «Ребята воюют, а мы с тобой юбилеи будем организовывать? Давай все туда пошлем». Все, что у нас на карточках есть, в сумме не много, где-то чуть больше полумиллиона. Она сказала: «Ты молодец! Хорошо придумал!». Слава Богу, у меня хорошая жена, ― говорит Олег Захарович.
Такое пожертвование пришлось очень кстати. Народный фронт закупил большую партию необходимых запчастей для 10 автомобилей и в ближайшее время отправит их на СВО.
― Машины стоят сейчас в зоне проведения боевых действий и не могут добраться до безопасных укрытий. Наши защитники сейчас очень нуждаются в восстановлении своих транспортных средств для скорейшего выполнения боевых задач, ― рассказывает Светлана Заикина.
Благотворители, когда узнали, что их сбережения оказались такими нужными и полезными, то не смогли сдержать слез.
― Всем вам, ребята, наш пламенный сибирский привет!, ― подвел итог своего поступка Олег Захарович.
Общественная организация заверила, что у этой радостной истории обязательно будет продолжение.
Фото/видео: общественная организация «Народный фронт».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru