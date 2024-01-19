Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», может лишиться новых ролей

Уроженец Новосибирска Никита Кологривый к которому пришла популярность после сериала «Слово пацана» усомнился в способностях актеров прошлого и настоящего. Об этом он рассказал в нескольких интервью.
— Никита нажил себе врагов среди коллег, а также среди продюсеров и режиссеров, которые попросту не захотят с ним связываться, — написал режиссер Стас Иванов в своем Телеграм-канале.
Он также отметил, что совсем без работы актер не останется, но повернуть назад будет почти невозможно.
Также критику в адрес советских актеров не понял и Отар Кушанашвили.
— Кологривый не понимает, что такое культура памяти. Такие люди утрачивают чувство реальности, — сказал в своем шоу Кушанашвили.
Также он сравнил игру Кологривого с игрой кота. По мнению Кушанашвили, домашний питомец выигрывает это сравнение.
Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый из «Слово пацана» высказался о жизни в Новосибирске.
Фото: Freepik — mamewmy
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