Верховный суд счел использование феминитивов признаком участия в «движении ЛГБТ»

Цифровое издание «Свободные новости» города Саратова разместило на своей платформе копии почти 20 страниц документа, где оглашается решение судьи Верховного суда РФ Олега Нефедова о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским. При этом подлинность документа остается под вопросом.

Известно, что рассматривалось административное дело о правонарушении против жительницы Саратовской области, которую привлекли за «демонстрацию символики экстремистской организации» в запрещенной в России соцсети.

Согласно решению суда, участников «движения ЛГБТ»* объединяет не только «наличие определенных нравов, обычаев и традиций , схожий образ жизни, общие интересы и потребности», но и специфический язык: «Использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня».

Ранее редакция сообщала, что Верховный суд РФ признал международное движение ЛГБТ экстремистским.

* признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ