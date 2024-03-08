Куском плоти в форме сердца поздравил женщину пластический хирург из Новосибирска

Известный новосибирский пластический хирург Рустам Курманбаев привлек внимание подписчиков серией снимков, которые он выложил в своей соцсети.
На фото в Инстаграме он позирует с куском плоти в виде сердца. Врач поздравил с днем рождения девушку, отметив ее аккаунт. Кадры вызвали негодование у подписчиков. Однако хирург дал понять, что ничего особенного нет на фото.
— Мы дарим операции медсестрам. Мы дарим наши сердца и мастерство нашим пациентам. Мы дарим счастье адекватным людям, — написал врач в своем посте в ответ на негодующую реакцию пользователей.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские врачи вживили 70-летней женщине из Сургута 3D имплантат.
*Деятельность соцсети запрещена на территории РФ.
Фото: социальные сети Рустама Курманбаева.
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