Актер Павел Сыроежкин был замечен в центральном парке Новосибирска

Ранним утром прохожих в центральном парке Новосибирска удивила компания людей, которая дружно занималась спортом у сцены. Всеобщее внимание было приковано к крепкому брутальному мужчине, который демонстрировал разные упражнения. Им оказался известный актер, телеведущий, фитнес-блогер из Беларусии Павел Сыроежкин.

Оказалось, что приезд медиаперсоны организовали партнеры компании Гербалайф. Это был своеобразный сюрприз для членов организации.



Участие в разминке принимали и обычные прохожие. Много улыбок вызвала сибирячка, которая присоединилась к группе в туфлях на каблуках. Сыроежкин всячески поддерживал любителей здорового образа жизни, предлагал им воду или рекомендовал отдохнуть. В конце зарядки все поспешили обнять Сыроежкина.

Отвечать на вопросы журналиста фитнес-блогер не стал и поспешил удалиться с площадки сразу после мероприятия, так как уже сегодня улетает из Новосибирска. Организаторы тоже оказались не сильно разговорчивыми.