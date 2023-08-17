В Новосибирских школах возникла проблема с учителями

Сервис Зарплата.ру опубликовал информацию по возросшему спросу на вакансии учителей.

— По итогам июля по отношению к июню спрос на вакансии преподавателей увеличился на 8%, — сообщают специалисты сервиса.

Подчеркивается, что учителям предлагается зарплата в диапазоне от 15 до 80 тысяч рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы. По данным Зарплаты.ру, среднемесячная зарплата в расчете на одно рабочее место увеличилась на 4% и составила 34 429 рублей.

Самые востребованными оказались учителя математики, информатики, русского языка и литературы, а также по английскому языку и педагоги начальных классов.

В целом за последние два года спрос на преподавателей высокий.

— Во-первых, на кадры в сфере образования оказала сильное влияние пандемия коронавирусной инфекции: на тот момент часть педагогов не смогли вернуться к преподавательской деятельности, из-за рисков для здоровья они вынуждены были менять сферу или уходить из профессии. Во-вторых, этот же период продемонстрировал изменения в подходах к обучению, которые также способствуют росту востребованности педагогов: появилось немало онлайн-школ и дистанционных курсов, также модернизируются учебные программы и заведения, — отмечается в сообщении.

«Царьград Новосибирск» отмечает, что в школе №216 в Плющихинском жилмассиве, где будут учиться около 3800 детей, штат укомплектован, но нагрузка на педагогов такая, что им не до индивидуальных занятий с учениками.

Директор школы Александр Ситников принял бы в штат ещё учителей математики и русского языка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске из школы №82 за полгода уволились 12 учителей.