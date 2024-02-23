«Произошла подмена»: в Минобр прокомментировали скандал с учительницей из Новосибирской области

В Минобразования Новосибирской области прокомментировали скандал, в центре которого оказалась 25-летняя учительница русского языка и литературы из Куйбышева.

В Минобр пояснили, что их официальный ответ был подготовлена на обращение местного жителя.

— Это обращение содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике. Таким образом, произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях, — заявили в министерстве.

Напомним, на аморальное поведение 25-летнего педагога Марину Львову в Минобр пожаловался житель города Куйбышева Новосибирской области. Мужчину возмутили фотографии якобы интимного характера в соцсетях. На снимках учительница обнимается с мужем на фоне храма в день своей свадьбы. Посыл жалобщика был такой, что педагог совращает детей своими откровенными фото, и вообще не должен работать в школе.

— В школе после этой жалобы меня попросили удалить все порочащие снимки. Я много раз просмотрела свою страницу. Единственное, что могло возмутить этого человека ― это снимки у храма, где меня обнимает муж в день свадьбы и фотография с получения диплома, где муж меня целует. Я их удалила, хотя не вижу там ничего развратного, ― прокомментировала Infopro54 учительница.

Фотографии были опубликованы на личной странице Марины в «ВКонтакте» в 2018 году, когда она только получила диплом об образовании и еще не преподавала в школе.

Ранее редакция сообщала о том, что беременную учительницу заставили оправдываться из-за фото с мужем у храма в Новосибирской области.