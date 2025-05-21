Активизацию мошенников во время ОГЭ и ЕГЭ наблюдают в России

В Министерстве просвещения России напомнили школьникам и их родителям о росте случаев мошенничества во время экзаменов. Злоумышленники пытаются украсть персональные данные и деньги россиян.
По информации пресс-службы федерального ведомства, злоумышленники нередка выдают себя за сотрудников Минпросвещения, школы или экзаменационной комиссии, когда звонят или пишут сообщения.
Злоумышленники приглашают потенциальных жертв зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации. Затем они просят сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке. Это может дать им доступ к электронным дневникам, личным кабинетам, порталу «Госуслуги» и банковским приложениям.
— Рособрнадзор, Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону, — подчеркнули в ведомстве.
В 2025 году на ЕГЭ зарегистрировались 14 996 участников, а на ОГЭ — 37 543 человека, из них 35 481 — одиннадцатиклассники.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский абонент подвергся более 13 тысячам спам-звонков за квартал. Всего за это время было предотвращено около 31 миллиона нежелательных для абонентов Новосибирской области звонков.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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