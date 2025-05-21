С начала старта сезона самокатов в Новосибирске произошло 29 ДТП

В последние годы электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и другие подобные устройства стали очень популярны. Но с увеличением числа этих средств индивидуальной мобильности на улицах выросло и количество аварий с их участием.
С начала сезона использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2025 году в Новосибирской области произошло уже 33 ДТП. В этих авариях один человек (несовершеннолетний) погиб, а 33 получили ранения. Среди пострадавших 11 детей в возрасте до 16 лет. Восемьдесят восемь процентов всех инцидентов (29 случаев) произошли в Новосибирске.
Организаторы проекта «Код безопасности» призывают соблюдать простые правила, которые обеспечат безопасное использование самокатов:
Ранее редакция сообщала о том, что оператор самокатов оценил создание управления микромобильности в Новосибирске. Аналогов подобной госструктуры в России пока нет.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock
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