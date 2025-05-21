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Мэрия Новосибирска одобрила три проекта комплексного развития территорий

  • 21/05/2025, 15:00
Мэрия Новосибирска одобрила три проекта комплексного развития территорий
Застроить площадки девелоперы должны к середине 2031 года

Разрешение на строительство по проектам КРТ в Новосибирске получили сразу три застройщика:  ООО «СЗ «КТТС», «Специализированный застройщик «Н4 Девелопмент» и «СЗ «Прогресс».

По первому проекту КРТ будут работать две организации на двух площадках, оформленных ими в собственность: компании «Специализированный застройщик «Н4 Девелопмент» и ООО «СЗ «КТТС». Первой предстоит благоустроить территорию, прилегающую к общежитию на Сухановской, 6 в Калининском районе Новосибирска. Общая площадь участка, где будут вестись работы, составляет 32 000 кв. метров. Часть территории планируется отвести под детский сад на 110 мест. Учреждение социальной направленности будут возводить в первую очередь. Одновременно будет идти проектирование и строительство нового корпуса для школы №103 на улице Фадеева. И только после этого в пределах Оптической и Сухановской улиц снесут старые неэксплуатируемые здания, а на их месте возведут современные многоэтажные дома общей площадью 26 500 кв. метров.

Вторая компания, ООО «СЗ «КТТС», приведет в порядок территории в локацию в районе улиц Нижегородской и Кирова в Октябрьском районе. Здесь застройщик обязуется освободить 13 700 кв. метров земли, где находится пять зданий различного назначения. Вместо складских и административных помещений здесь появятся многоэтажные жилые дома с парковкой и коммерческими площадями. Общая площадь застройки займет 34 200 кв. метров.

Совместными усилиями застройщики построят 60 000 кв. метров жилой недвижимости, рассчитанной на 2000 человек. Реализовать проекты планируется к 30 июня 2031-го.

Второе разрешение на реализацию проекта КРТ получила компании «СЗ «Прогресс», которой предстоит преобразить улицу 4-я Кирпичная Горка в Октябрьском районе. На земельном участке общей площадью 11 700 кв. метров застройщик «поставит» многоэтажный жилой дом из трёх 24-25-этажных секций с подземной парковкой, а также трансформаторную подстанцию и канализационную насосную станцию. Общая площадь застройки составит 27,9 тысячи кв. м. Реализовать проект планируется в один этап. Помимо этого, застройщик обязуется выкупить два земельных участка для проектирования и строительства детского сада на 310 мест. На него же ложится задача по проектированию инфраструктуры с технологическим присоединением к сетям.

Третье разрешение от мэрии получило ООО «СЗ «Гармония». До конца 2027 года застройщик реализует проект КРТ на участке общей площадью 1,33 тыс. кв. метров по улице Иванова в Советском районе. В рамках реализации планируется снести нежилое здание на улице Иванова, дом 12. Вместо него здесь возведут дома высотностью не более 4 этажей с благоустроенной подземной автостоянкой. Предполагается, что общая площадь жилья составит не более 1,3 тыс. кв. метров. Взамен компания обязуется передать муниципалитету участок площадью 225 кв. метров для строительства детского сада и школы.

Напомним, по информации правительства области, в 2025 году в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала о том, что проект планировки территории площадью более 709 га в Кировском районе Новосибирска подготовит ООО «Измерение-параллели». Работа должна быть выполнена до 31 марта 2026 года на собственные средства компании.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Проект КРТ


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