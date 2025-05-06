В Советском районе Новосибирска модернизировали телеком-оборудование

В Новосибирске компания МТС провела расширение своей цифровой экосистемы, усовершенствовав сеть домашнего интернета. Модернизация коснулась ряда зданий, расположенных в Верхней и Нижней частях Академгородка, а также микрорайона Шлюз. Кроме того, новая инфраструктура была развернута в нескольких домах на улице Приморской, в микрорайоне ОбьГЭС.
По словам Алексея Пахомова, директора МТС в Новосибирской области, современные жители столицы Сибири предъявляют все более высокие требования к скорости и стабильности домашнего интернета, и эти ожидания вполне обоснованы.
Стоит отметить, что в текущем году модернизация телеком-оборудования была произведена для жителей части Октябрьского района города.
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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