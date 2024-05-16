Аквадрон используют для обследования дна Оби в Новосибирске

Спасатели МАСС проводят обследование дна реки Обь в районах пляжей Новосибирска. Например, 15 мая работы проводились с использованием дрона на Бугринском пляже.

В этом году спасатели применяют новую методику. Они погружают в воду робота «Акват 100», который оценивает ситуацию на берегу.

― Опасных предметов под водой у Бугринского пляжа нет, ― заключили в МАСС.

Робот был создан благодаря гранту, на его разработку было выделено 2,4 миллиона рублей. Первое погружение под воду стало для него испытанием.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели попросили людей набраться терпения и не заходить в воду в Новосибирске.