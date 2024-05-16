Ремонт Димитровского моста в Новосибирске будет осуществляться в круглосуточном режиме

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, особое внимание в этом году уделяется Октябрьскому и Димитровскому мостам, ремонт которых ведется одновременно. Это создает большие трудности для автомобилистов. Город, который и без того постоянно стоит в пробках, сейчас практически парализован.

— Прошу горожан отнестись с пониманием, потому что откладывать ремонт этих путепроводов нельзя, они находились в предаварийном состоянии, — сообщил глава города.

В настоящее время на Димитровском мосту произведена замена изношенных слоев асфальта. Сейчас движение транспорта осуществляется по 6 полосам: открыты три в каждом направлении.

Директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев рассказал, что на сегодняшний день закрыта полоса длиною 400 метров. 17 мая будет продолжена работа по установке ограждений и ремонт полосы продлят дальше. Параллельно также ведутся демонтажные работы. Рабочие будут трудиться в две смены и круглосуточно, чтобы успеть сдать объект к установленным срокам.

Напомним, что Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в далеком 1978 году. Однажды его уже ремонтировали в 2001 году.

В этот раз строители применят инновационную систему гидроизоляции, она станет акриловой и трехслойной. Срок ее эксплуатации до 50 лет.

Завершить ремонт Димитровского моста планируют к сентябрю 2025 года.