Ремонт Димитровского моста в Новосибирске будет осуществляться в круглосуточном режиме

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, особое внимание в этом году уделяется Октябрьскому и Димитровскому мостам, ремонт которых ведется одновременно. Это создает большие трудности для автомобилистов. Город, который и без того постоянно стоит в пробках, сейчас практически парализован.
— Прошу горожан отнестись с пониманием, потому что откладывать ремонт этих путепроводов нельзя, они находились в предаварийном состоянии, — сообщил глава города.
В настоящее время на Димитровском мосту произведена замена изношенных слоев асфальта. Сейчас движение транспорта осуществляется по 6 полосам: открыты три в каждом направлении.
Директор «Гормоста» Иосиф Кодалаев рассказал, что на сегодняшний день закрыта полоса длиною 400 метров. 17 мая будет продолжена работа по установке ограждений и ремонт полосы продлят дальше. Параллельно также ведутся демонтажные работы. Рабочие будут трудиться в две смены и круглосуточно, чтобы успеть сдать объект к установленным срокам.
Напомним, что Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в далеком 1978 году. Однажды его уже ремонтировали в 2001 году.
В этот раз строители применят инновационную систему гидроизоляции, она станет акриловой и трехслойной. Срок ее эксплуатации до 50 лет.
Завершить ремонт Димитровского моста планируют к сентябрю 2025 года.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов
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